Петицию об исключении Тузова из общественного совета при УМВД подписали более 200 человек

Как указано в петиции, на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».
Кроме того, в ней напоминается, что владелец СМИ неоднократно был уличен в незаконном использовании продуктов интеллектуальной собственности: с 2016 года он проиграл около 10 судов и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям со своей пенсии, которая, по словам Александра Тузова, является его единственным источником дохода.
При этом все счета должника арестованы, ему запрещен выезд за пределы РФ, а в отношении кредитного автомобиля наложен запрет на совершение регистрационных действий.