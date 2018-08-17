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Петицию об исключении Тузова из общественного совета при УМВД подписали более 200 человек

19:57 | 17.08.2018 | Общество

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Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. Более 200 человек подписали петицию на сайте Change.org с требованием исключить из состава общественного совета при УМВД России по Пензенской области бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей, за что его ранее пристыдили интернет-пользователи.

Петицию об исключении Тузова из общественного совета при УМВД подписали более 200 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В настоящее время сбор подписей, который 14 августа инициировал исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков, дав таким образом старт широкой общественной кампании против деятельности Александра Тузова, продолжается.

Как указано в петиции, на сайте, принадлежащем Александру Тузову, «систематически публикуются не соответствующие действительности материалы, оскорбляющие и унижающие честь и достоинство других граждан».

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Кроме того, в ней напоминается, что владелец СМИ неоднократно был уличен в незаконном использовании продуктов интеллектуальной собственности: с 2016 года он проиграл около 10 судов и теперь обязан выплачивать компенсации правообладателям со своей пенсии, которая, по словам Александра Тузова, является его единственным источником дохода.

При этом все счета должника арестованы, ему запрещен выезд за пределы РФ, а в отношении кредитного автомобиля наложен запрет на совершение регистрационных действий.

Также в петиции подчеркивается, что Александр Тузов, являясь членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, неоднократно писал по надуманным основаниям заявления в правоохранительные органы на различных людей с просьбой привлечь их к уголовной ответственности, однако инициируемые им проверки заканчивались лишь отказами в возбуждении дел.

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