Еще одно заявление подано в полицию после инцидента с членом совета при пензенском УМВД Общество

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Гражданская активистка Наталья Подзорова написала заявление в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям сотрудника полиции, который никак не отреагировал на неподобающее поведение члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, нецензурно выразившегося у здания управления 20 сентября.

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Полиция уже начала соответствующую проверку, в рамках которой были опрошены координаторы «Левого фронта» в Поволжье и Пензенской области — Сергей Падалкин и Виктор Хомец, ставшие свидетелями данного инцидента.

«Они подтвердили, что член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов вел себя неподобающим образом, выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудника полиции. При этом полицейский не мог этого не слышать, так как находился в непосредственной близости», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения движения.

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Около пензенского УМВД прошли одиночные пикеты против Тузова

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в повестке заседания общественного совета при УМВД России по Пензенской области, назначенного на 20 сентября, стоял вопрос об исключении из состава совещательного органа бывшего сотрудника ФСБ на пенсии и учредителя одного из сетевых СМИ Александра Тузова, который, по собственному признанию, живет на иждивении супруги-госслужащей.

Перед его началом координатор «Левого фронта» в Пензенской области Виктор Хомец провел одиночный пикет. Он по очереди держал в руках два плаката — «Иждивенцу Тузову не место в общественном совете при УМВД!» и «Иждивенец Тузов позорит полицию!»

Направлявшийся на заседание Александр Тузов в ходе словесной перепалки с координатором движения в Поволжье Сергеем Падалкиным, снимавшим происходящее на видео, демонстративно на камеру на фоне вывески с надписью «УМВД России по Пензенской области» употребил нецензурное слово. При этом находившийся рядом сотрудник полиции не посчитал нужным сделать ему замечание о недопустимости такого поведения в общественном месте.

На состоявшемся в тот день заседании, прошедшем в закрытом для СМИ режиме, Александра Тузова не стали исключать из общественного совета при пензенском УМВД.

Спустя несколько дней Сергей Падалкин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту инцидента с участием члена совета, предположив, что в его действиях имеются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», а также уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».