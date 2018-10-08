Еще одно заявление подано в полицию после инцидента с членом совета при пензенском УМВД

Пенза, 8 октября 2018. PenzaNews. Гражданская активистка Наталья Подзорова написала заявление в правоохранительные органы с просьбой дать оценку действиям сотрудника полиции, который никак не отреагировал на неподобающее поведение члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, нецензурно выразившегося у здания управления 20 сентября.
Полиция уже начала соответствующую проверку, в рамках которой были опрошены координаторы «Левого фронта» в Поволжье и Пензенской области — Сергей Падалкин и Виктор Хомец, ставшие свидетелями данного инцидента.
«Они подтвердили, что член общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александр Тузов вел себя неподобающим образом, выражался нецензурной бранью в присутствии сотрудника полиции. При этом полицейский не мог этого не слышать, так как находился в непосредственной близости», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе реготделения движения.
Направлявшийся на заседание Александр Тузов в ходе словесной перепалки с координатором движения в Поволжье Сергеем Падалкиным, снимавшим происходящее на видео, демонстративно на камеру на фоне вывески с надписью «УМВД России по Пензенской области» употребил нецензурное слово. При этом находившийся рядом сотрудник полиции не посчитал нужным сделать ему замечание о недопустимости такого поведения в общественном месте.
Спустя несколько дней Сергей Падалкин написал заявление в полицию с просьбой провести проверку по факту инцидента с участием члена совета, предположив, что в его действиях имеются признаки административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление», а также уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ «Клевета».
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