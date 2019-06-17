Второй пострадавший в ходе конфликта в Чемодановке переведен в областную больницу
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Пенза, 17 июня 2019. PenzaNews. Второй мужчина, госпитализированный в пензенскую горбольницу №6 имени Г.А. Захарьина после конфликта в селе Чемодановка, в результате которого один человек погиб, переведен в областную клиническую больницу имени Н.Н. Бурденко в понедельник, 17 июня. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Как мне доложил врач областной больницы имени Бурденко, наметилась положительная динамика», — сказал он, открывая совещание с главами администраций городских округов и муниципальных районов в режиме видеоконференции.
Иван Белозерцев добавил, что надеется на выздоровление пострадавшего в массовой драке сельчанина.
«Есть такая надежда», — отметил он.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.
На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.
В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.
После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.
15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.
В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.
При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.
Вечером 16 июня полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров провел в Пензе совещание, в ходе которого призвал власти региона стабилизировать ситуацию в Чемодановке.
17 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что главе государства Владимиру Путину доложили о событиях в селе под Пензой.