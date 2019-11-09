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В Пензе подвели итоги и наметили планы по сохранению наследия Лаврентия Загоскина

13:47 | 09.11.2019 | Общество

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Пенза, 9 ноября 2019. PenzaNews. Круглый стол «Сохранение наследия Лаврентия Загоскина. Итоги и перспективы», посвященный проектам и мероприятиям, направленным на увековечивание памяти известного первопроходца, состоялся в штабе экологического движения «Зеленая волна», работающего под эгидой регионального отделения Русского географического общества на базе литературного музея Пензы.

В Пензе подвели итоги и наметили планы по сохранению наследия Лаврентия Загоскина

Фото: пресс-служба пензенского отделения РГО

В нем приняли участие члены РГО, студенты и школьники, представители культуры, образования, общественных организаций, а также жители села Николаевка — малой родины Лаврентия Загоскина, где в сентябре был торжественно открыт памятник исследователю Русской Америки.

В начале мероприятия председатель пензенского областного отделения РГО Игорь Пантюшов напомнил об итогах работы, проведенной в рамках двух проектов с общим названием «Возвращение к родным берегам».

«Благодаря им практически каждый житель региона узнал об известном земляке и его заслугах перед Отечеством. Однако наследие русских первопроходцев до сих пор остается неизведанной страницей нашей истории и ждет своего исследователя», — подчеркнул он.

В свою очередь сооснователь архитектурного бюро «Вещь!» Антон Белов рассказал об идее в рамках будущего проекта «Возвращение к родным берегам – 3» возвести в селе Николаевка элементы Михайловского редута — укрепления, в котором Лаврентий Загоскин на Аляске проводил зимовки во время своего легендарного путешествия.

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«В этом редуте и стоит создать музей Загоскина, поскольку это будет нестандартное решение, наиболее полно раскрывающее жизнь нашего героя. Не останется без работы и наш скульптор Илья Порватов, который для дополнения композиции редута изготовит макет пушки XIX века, а также ядра к ней», — отметил архитектор.

Особое мнение в ходе встречи высказали жители Николаевки, которые в этом году создали первичную организацию РГО в составе районного отделения.

Так, по словам Галины Шатровой, реализация проекта «Возвращение к родным берегам – 2» оказалась невероятно интересной и плодотворной, хотя изначально многие не верили в эту задумку.

Другая жительница Лариса Игонина, которая является депутатом комитета местного самоуправления Саловского сельсовета Пензенского района, обратила внимание на то, что за это время удалось многое сделать в части благоустройства, добиться ремонта дороги к селу и планового обслуживания сетей электроснабжения.

Вместе с тем, по ее словам, остается еще ряд других задач, требующих решения, и одной из главных является восстановление медицинского пункта в Николаевке.

В рамках круглого стола были озвучены инициативы о необходимости организации поисковой работы в тех местах, где находилась усадьба Загоскиных, создания новых пеших и конных туристских маршрутов, а также обязательного воплощения в жизнь идеи проведения ежегодного фестиваля «Юконский ворон».

Участники встречи сошлись во мнении, что начатую исследовательскую работу по увековечиванию памяти Лаврентия Загоскина следует продолжать, привлекая к ней новых партнеров, и искать различные формы поддержки для реализации проекта «Возвращение к родным берегам – 3».

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в конце 2017 года стартовал проект «Возвращение к родным берегам», посвященный 210-летию со дня рождения мореплавателя Лаврентия Загоскина. В его рамках были проведены так называемые «Загоскинские уроки» в школах, выполнена объемная исследовательская работа в Пензенской, Рязанской областях и Санкт-Петербурге, организованы выставки и другие мероприятия, а также установлен бюст путешественника вблизи музея народного творчества в Пензе.

В декабре 2018 года началась реализация второй части проекта «Возвращение к родным берегам». Она предусматривает сбор информации о малоизученных фактах из жизни Лаврентия Загоскина, исследовательскую работу в его родном селе Николаевка, а также открытие памятника мореплавателю.

Работа по увековечению памяти морского офицера проводится реготделением РГО при поддержке Фонда президентских грантов.

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