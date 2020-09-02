Владимир Якушев осмотрел Фонтанную площадь Пензы Общество

Пенза, 2 сентября 2020. PenzaNews. Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев в ходе рабочего визита в Пензу осмотрел Фонтанную площадь, благоустройство которой ведется с использованием средств федерального бюджета в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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Как сообщил начальник департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области – главный архитектор региона Леонид Иоффе, обновление этой общественной территории осуществлялось согласно концепции, разработанной специалистами КБ «Стрелка» и архитектурного бюро «Март».

«С улицы Московской партерная зона очень большая. Большое количество горожан и жителей на этой территории могут поместиться. Соответственно, мы здесь размещаем всю необходимую инфраструктуру — лавочки, качели», — сказал он.

Леонид Иоффе добавил, что мобильная сцена позволит проводить на площади городские мероприятия.

Говоря непосредственно о самом фонтане, деньги на который выделил Сбербанк, главный архитектор Пензенской области пояснил, что выбор был сделан в пользу комбинированного варианта, состоящего из нескольких частей с прямоугольной чашей в центре, напоминающей о сооружении, находившемся на этом месте раньше.

«Фонтан вечером светомузыкальный», — отметил он, подчеркнув, что можно настроить разнообразные сценарии работы.

Оценив Фонтанную площадь, Владимир Якушев вместе с сопровождавшими его лицами прошел по улице Московской до здания правительства Пензенской области, где было запланировано совещание.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», реконструкция фонтана в центре Пензы и площади вблизи него стартовала осенью 2019 года. На проведение работ направлены как бюджетные деньги, так и средства из внебюджетных источников.



4 октября 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы», фонд поддержки региональных проектов «Развитие» и ООО «Техстрой» заключили договор на сумму около 99 млн. рублей после того, как 100 млн. рублей на оборудование нового фонтана выделил Сбербанк.

6 декабря МКУ «УКС Пензы» заключило с ООО «Управляющая компания «Возрождение торговый дом» контракт почти на 158 млн. рублей. В соответствии с дополнительным приложением №2 от 8 апреля 2020 года, дата завершения работ — 30 сентября. Данный контракт предусматривает финансирование в том числе из федерального бюджета по программе формирования современной городской среды.



Официальное открытие нового фонтана в Пензе должно состояться в День города, который в этом году будет отмечаться 5 сентября.