Танк Т-34 возвращен на постамент у пензенского краеведческого музея Общество

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Танк Т-34, который в 2019 году был снят с постамента у пензенского краеведческого музея по инициативе прежнего главы региона Ивана Белозерцева, возвращен на место по требованию временно исполняющего обязанности губернатора Олега Мельниченко.

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Гаубица, которая временно находилась на постаменте, передвинута на площадку, располагающуюся неподалеку.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», монумент «Танк Т-34» был установлен в Пензе в 1981 году. Он призван сохранить память о том, что в годы войны жители Пензенской области внесли в фонд обороны страны свыше 129 млн. рублей, на которые была построена танковая колонна «Пензенский комсомолец», а также эскадрильи самолетов, подводная лодка и торпедные катера.

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10 мая 2019 года в ходе совещания в правительстве Пензенской области Иван Белозерцев, занимавший на тот момент должность губернатора, предложил восстановить танк Т-34, чтобы техника могла проехать по улицам города во время торжеств в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

21 июня сотрудники литейно-механического завода «МашСталь» вскрыли заваренный башенный люк танка для проведения дефектовки, предваряющей детальную диагностику.

5 июля танк был снят с постамента и доставлен на территорию ЛМЗ «МашСталь». На его место передвинули гаубицу, ранее стоявшую на некотором отдалении.

Впоследствии Т-34 был разобран на узлы и агрегаты. Многие детали не подлежали ремонту, поэтому их пришлось искать в других регионах или изготавливать заново.

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Свой вклад в восстановление танка внесли специалисты около 20 пензенских предприятий. Кроме того, к работе привлекались эксперты по танковому машиностроению. В итоге в апреле 2020 года машину удалось поставить на ход.

Был обновлен и внешний вид. Появилась надпись «Пенза мстит!» в память о подвиге уроженца села Наровчат Героя Советского Союза Александра Милюкова, чей экипаж в разгар боев на Курской дуге во время танковой дуэли уничтожил немецкую «Пантеру». На пушке размещено семь звезд — по числу вражеских танков, подбитых экипажем Александра Милюкова.

Предполагалось, что восстановленный танк Т-34 примет участие в торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в эти планы.

26 апреля 2021 года врио губернатора Олег Мельниченко потребовал вернуть танк на постамент у краеведческого музея.