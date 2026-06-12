Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем России Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем России.

Фото: Pnzreg.ru

«В этот день мы испытываем особую гордость за нашу великую страну, уважение к ее многовековой истории. Веками формировался стойкий и непоколебимый характер нашего народа. Из многообразия культур складывалось его единство. На территории Пензенской области веками в мире и дружбе проживают русские, татары, мордва и чуваши. Согласно данным переписи населения, в регионе насчитывается более 100 национальностей. Несмотря на это многообразие, у нас много общего. Нас объединяет государственный язык, историческое прошлое и общее будущее. Наша сила — в единстве!» — отметил он.

Олег Мельниченко добавил, что за счет объединения усилий удается решать самые масштабные и ответственные задачи.

«Прокладываем дороги и путепроводы, строим школы и ремонтируем детсады, открываем новые объекты медицины, культуры, спорта. Все это мы делаем для развития и стабильности нашего региона и страны. Гордимся прошлым, создаем будущее!» — подчеркнул губернатор.

«Пусть праздник вдохновит нас на новые свершения, укрепит веру в собственные силы. Желаю вам новых профессиональных побед, запоминающихся моментов в кругу семьи, благополучия и всего самого наилучшего!» — пожелал Олег Мельниченко.