Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области государственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в органном зале филармонии накануне Дня России.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«В канун Дня России с особой теплотой и гордостью вручил государственные и региональные награды более 100 нашим землякам, которые делом доказывают верность Отечеству и любовь к родному краю. Очень рад, что добросовестный труд пензенцев оценен на самом высоком уровне», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший четверг, 11 июня.

Он сообщил, что за многолетнюю преданность делу благодарность президента России объявлена машинисту автомобильного крана Куйбышевской железной дороги Дмитрию Гаеву.

«Благодарственных писем президента РФ удостоены пензенские спасатели, медики, дорожники и другие гражданские специалисты, укрепляющие единство с воссоединенными регионами России. Так, сотрудники пензенского пожарно-спасательного центра Станислав Думшев и Денис Знобишин этой зимой пришли на помощь замерзавшему городу Бердянску Запорожской области», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что медалями «За содействие специальной военной операции» отмечены работники культуры, выступавшие с концертами перед бойцами в госпиталях, и волонтеры, которые помогают фронту и поддерживают бойцов после возвращения домой.

«Например, Анастасия Дюрягина возродила в Мокшане районное отделение «Боевого братства», объединив вокруг себя ветеранов СВО», — уточнил глава региона.

Он пожелал награжденным жителям Пензенской области здоровья и мирного неба над головой.

«Труд каждого — это вклад в процветание нашей Отчизны и приближение нашей общей победы!» — подчеркнул Олег Мельниченко.