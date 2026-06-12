Сергей Васянин поздравил жителей Пензы с Днем России Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей областного центра с Днем России.

Фото: Pgduma.ru

«Уважаемые земляки, от всей души поздравляю вас с Днем России! Этот праздник объединяет представителей всех поколений и профессий в любви и гордости к нашему Отечеству. От каждого из нас, от нашей созидательной и плодотворной работы зависит, какой Россия будет завтра. Наш долг — приумножить сегодняшние достижения и, опираясь на опыт предыдущих поколений, сделать все для ее развития и процветания», — отметил Сергей Васянин.

Он выразил уверенность в том, что общими усилиями удастся осуществить все задуманное.

«Сердечно желаю каждому из вас крепкого здоровья, большого счастья, мирного неба над головой, новых достижений на благо нашей великой страны!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба пензенской гордумы.