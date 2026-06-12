17:22:28 Пятница, 12 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем России

12:00 | 12.06.2026 | Общество

Печать

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем России.

Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем России

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник в стране. Этот день объединяет всех россиян вне зависимости от возраста, национальности, вероисповедания. Мы говорим на разных языках, отличаемся культурными традициями и обычаями, но одинаково любим землю, на которой живем. Мы разделяем и ответственность за будущее России, которое во многом зависит от наших поступков, отношения к своему городу, двору, дому. Взаимное уважение, активная гражданская позиция и готовность прийти на помощь — вот фундамент, на котором строится сильное и сплоченное общество», — отметил глава города.

Он добавил, что сейчас, в историческое для Родины время, нужно проявить особое единение и оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, которые стоят на страже безопасности и суверенитета государства.

«Пусть этот праздник станет для каждого из нас еще одним стимулом для созидательной деятельности во благо великой России. Мира, процветания и, конечно, победы нашей любимой стране!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.


Читайте также
Житель Кузнецка лишился около 770 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте В Пензенской области прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить дорогостоящий препарат
В Белинском районе опрокинулся автомобиль «Lada Priora», водитель госпитализирован В Пензе водитель «Hyundai Solaris» сбил пешехода
Вступил в силу приговор жителю Кузнецкого района, до смерти избившему мужчину Житель Белинского района подозревается в незаконной переделке огнестрельного оружия
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама