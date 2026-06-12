Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем России Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем России.

Фото: Penza-gorod.ru

«Сегодня мы отмечаем главный государственный праздник в стране. Этот день объединяет всех россиян вне зависимости от возраста, национальности, вероисповедания. Мы говорим на разных языках, отличаемся культурными традициями и обычаями, но одинаково любим землю, на которой живем. Мы разделяем и ответственность за будущее России, которое во многом зависит от наших поступков, отношения к своему городу, двору, дому. Взаимное уважение, активная гражданская позиция и готовность прийти на помощь — вот фундамент, на котором строится сильное и сплоченное общество», — отметил глава города.

Он добавил, что сейчас, в историческое для Родины время, нужно проявить особое единение и оказать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции, которые стоят на страже безопасности и суверенитета государства.

«Пусть этот праздник станет для каждого из нас еще одним стимулом для созидательной деятельности во благо великой России. Мира, процветания и, конечно, победы нашей любимой стране!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба мэрии.