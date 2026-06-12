На площади Ленина в Пензе состоялся выпуск курсантов Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Выпуск курсантов филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева состоялся на площади Ленина в Пензе в День России, 12 июня.

Фото: Pnzreg.ru

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, начальника главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России Алексей Волков и другие официальные лица.

Перед официальной частью сводный хор исполнил гимн Российской Федерации.

После этого к выпускникам вуза обратился Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что в защите суверенитета и целостности государства участвовали многие поколения выпускников пензенской артиллерийской школы, в 2026 году артинститут выпустил 249 высококлассных военных специалистов для Вооруженных сил России и армий 13 иностранных государств.

«Ежегодно выпускники удостаиваются медалей министерства обороны Российской Федерации за отличное окончание военного образовательного учреждения. Не исключение и этот год, когда медалей удостоены четыре офицера. 30 выпускников получили дипломы с отличием. Молодые лейтенанты завершают обучение в Год единства народов России, и у них одно общее дело — защищать Родину», — сказал глава региона.

Олег Мельниченко пожелал жителям и гостям Пензы крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Мероприятие продолжили акция «Хоровод дружбы» и концертный марафон на тему единства народов России.