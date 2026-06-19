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Информация о массовых рейдах в Пензе, в ходе которых мужчин якобы задерживают и заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, не соответствует действительности — УМВД

11:25 | 19.06.2026 | Общество

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Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Распространяемая в интернете информация о том, что полицейские совместно с сотрудниками других ведомств якобы проводят массовые рейды в Пензе, задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны России, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области в пятницу, 19 июня.

Информация о массовых рейдах в Пензе, в ходе которых мужчин якобы задерживают и заставляют подписывать контракты с Минобороны РФ, не соответствует действительности — УМВД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе мониторинга сети интернет выявлены публикации, что полицейские совместно с сотрудниками других ведомств якобы проводят массовые рейды в городе Пензе, задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны России. Сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительности. Сообщаем, что сотрудники полиции оказывали содействие военному следственному отделу Следственного комитета Российской Федерации по Пензенскому гарнизону в проведении рейдовых мероприятий по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что данные рейды носят плановый характер и периодически проводятся на территории Пензенской области.

«Призываем представителей СМИ, блогосферы и пользователей социальных сетей использовать достоверные источники информации, не допускать распространения непроверенных сведений, за официальной информацией обращаться в пресс-службы соответствующих ведомств», — подчеркивается в сообщении.


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