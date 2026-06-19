Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка Общество

Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Дмитрий Горшков в ходе рабочей поездки в Кузнецк провел личный прием граждан.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Заявители в своих обращениях поднимали преимущественно социальные вопросы, касающиеся благоустройства территории, ненадлежащего льготного лекарственного обеспечения, нарушений жилищного и земельного законодательства, градостроительных норм. Ряд граждан выражали несогласие с действиями (бездействием) и решениями должностных лиц правоохранительных органов при проведении доследственных проверок и расследовании уголовных дел», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что все заявители получили разъяснения и ответы от главы регионального надзорного ведомства непосредственно во время приема.

«По всем поступившим обращениям, требующим дополнительного изучения, прокурор региона поручил прокурорам Кузнецка и Кузнецкого района тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях реального восстановления нарушенных прав граждан. Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль прокурора области», — сказано в тексте.

Кроме того, сообщается, что в рамках визита Дмитрий Горшков провел встречу с главой города Виктором Агафоновым и главой Кузнецкого района Валерием Костиным, посетил среднюю школу №14 и осмотрел новую поликлинику.