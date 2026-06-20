В Пензе с начала года на обеспечение жильем молодых семей направлено более 23 млн. рублей Общество

Пенза, 20 июня 2026. PenzaNews. Более 23 млн. рублей направлено на обеспечение жильем молодых семей в Пензе с начала 2026 года. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

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«Создание семьи — ответственный шаг. Мы видим, что в Пензе все больше молодых людей готовы к этому. Они строят будущее, планируют рождение малышей, мечтают о собственном жилье. Всех их поддерживает национальный проект «Семья». Сегодня государство предлагает немало мер поддержки для таких семей. Одна из них — программа «Обеспечение жильем молодых семей». В этом году 34 семьи из Пензы получили право на выплату. Среди них 12 многодетных и семь семей участников СВО. Из бюджетов разных уровней направлено 23,35 млн. рублей», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 19 июня.

Он добавил, что за полгода получили выплату 27 пар.

«Средства можно направить на покупку готового или строящегося жилья, строительство дома, первоначальный взнос по ипотеке или погашение части основного долга и процентов по жилищному кредиту. Стараемся всесторонне поддерживать молодые семьи, которые делают первые шаги в самостоятельной жизни», — подчеркнул Олег Денисов.