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На улицах Пензы высадили 262 тыс. цветов

14:00 | 20.06.2026 | Общество

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Пенза, 20 июня 2026. PenzaNews. 262 тыс. цветов украсили улицы Пензы в текущем летнем сезоне. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

На улицах Пензы высадили 262 тыс. цветов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С приходом лета город буквально расцвел. Ярких акцентов добавили красочные цветы. В этом году их высадили 262 тыс.» — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в субботу, 20 июня.

Олег Денисов добавил, что клумбы оформлены во всех районах города, всего их 36.

«Радуют глаз 30 видов растений, в их числе — агератум, бегония и петуния и даже декоративная капуста. Их можно увидеть в скверах Белинского, Лермонтова, «Октябрьском», на улицах 8 Марта, Пионерской, 40 лет Октября, Карпинского. А также на углу Куйбышева — Тамбовской, Калинина — Свердлова, Воронова — Вишневой. На пересечении улиц Мира и Ленинградской, проспекта Строителей с улицей Тернопольской, на въезде в город с М5 на проспект Победы. И много где еще: на улицах Некрасова, Кирова, Плеханова, Пушкина, Московской, Славы, Коннозаводской, Центральной, проспектах Победы и Строителей, площадях Ленина и Маршала Жукова», — отметил глава Пензы.

Он призвал жителей и гостей города пройтись по улицам и оценить результат труда работников «Пензавтодора».

«Одни тщательно подбирали сорта цветов, другие с заботой высаживали их, а теперь бережно ухаживают за растениями. Мы стараемся сделать город лучше не для отчетов, а для жизни», — подчеркнул Олег Денисов.


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