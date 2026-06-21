23:48:06 Воскресенье, 21 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Васянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

13:16 | 21.06.2026 | Общество

Печать

Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Сергей Васянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником

Фото: Pgduma.ru

«Ваша профессия — одна из самых благородных и уважаемых на земле, в нее приходят исключительно по зову сердца, а поэтому среди вас нет случайных людей. Вы спасаете жизни, сохраняете здоровье своих пациентов, помогаете малышам появиться на свет, а больных ставите на ноги», — отметил Сергей Васянин.

Он добавил, что миссия медицинских работников сложна и ответственна, а их каждодневная деятельность требует не только знаний, навыков и опыта, но и полной самоотдачи, умения сочувствовать и оказывать поддержку.

«Низкий вам поклон за нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд, профессионализм, терпение и верность высокому призванию! От души желаю вам счастья, благополучия, неутомимой энергии, успехов в работе и, конечно же, здоровья! Пусть в ваш адрес как можно чаще звучат слова благодарности! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба гордумы.


Читайте также
В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры В Пензе водитель «Renault Logan» сбил пешехода
Житель Пензы перевел на «безопасный счет» около 1,2 млн. рублей В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей
Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка В Суре под Пензой утонул молодой человек, следователи проводят проверку
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама