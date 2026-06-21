Сергей Васянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 21 июня 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Фото: Pgduma.ru

«Ваша профессия — одна из самых благородных и уважаемых на земле, в нее приходят исключительно по зову сердца, а поэтому среди вас нет случайных людей. Вы спасаете жизни, сохраняете здоровье своих пациентов, помогаете малышам появиться на свет, а больных ставите на ноги», — отметил Сергей Васянин.

Он добавил, что миссия медицинских работников сложна и ответственна, а их каждодневная деятельность требует не только знаний, навыков и опыта, но и полной самоотдачи, умения сочувствовать и оказывать поддержку.

«Низкий вам поклон за нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд, профессионализм, терпение и верность высокому призванию! От души желаю вам счастья, благополучия, неутомимой энергии, успехов в работе и, конечно же, здоровья! Пусть в ваш адрес как можно чаще звучат слова благодарности! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба гордумы.