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Сергей Васянин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

11:05 | 22.06.2026 | Общество

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Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин обратился к жителям областного центра в День памяти и скорби.

Сергей Васянин обратился к жителям Пензы в День памяти и скорби

Фото: Pgduma.ru

«85 лет назад в этот день началась Великая Отечественная война. Она ворвалась в каждый дом, в каждую семью, принесла страх, слезы, потери... Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, оставив неизгладимый след в судьбе нашего народа на многие поколения», — отметил Сергей Васянин.

Он добавил, что в День памяти и скорби представители современного поколения отдают дань памяти всем воинам, павшим на полях сражений, ветеранам, труженикам тыла, блокадникам и узникам концлагерей.

«Наша святая обязанность — сохранить память о великом подвиге дедов и прадедов, отстоявших независимость родной страны, защитивших ее от фашизма. Вечная память героям! Низкий поклон!» — цитирует обращение Сергея Васянина пресс-служба гордумы.


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