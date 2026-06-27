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Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем молодежи

09:15 | 27.06.2026 | Общество

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Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем молодежи.

Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем молодежи

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«Уважаемые жители Пензенской области! Сегодня в России отмечается День молодежи — яркий праздник, который объединяет людей, вступающих во взрослую жизнь», — отметил глава региона.

По его словам, каждый четвертый житель Пензенской области — представитель молодежи.

«Регион и страна возлагают большие надежды на новое поколение. Его представители постигают азы профессионального мастерства, осваивают востребованные специальности, продвигают и активно пользуются цифровыми технологиями. Но главное для нас, чтобы они были добрыми, честными и открытыми людьми, настоящими патриотами своей Родины. С этой целью мы уделяем большое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Создали отряд содействия полиции «Тигр», развиваем в регионе «Движение первых», поддерживаем инициативы «Молодой Гвардии». Среди пензенской молодежи много неравнодушных людей, которые оказывают поддержку нашим бойцам, семьям ветеранов, жителям новых регионов. Они интересуются историей родного края и помогают ее сохранять», — подчеркнул губернатор.

«Преемственность поколений — главный залог нашего единства. Мы будем продолжать делать все зависящее от нас, чтобы молодые люди ставили перед собой высокие цели и их добивались», — добавил Олег Мельниченко.

Он пожелал молодежи успехов, воплощения в жизнь самых смелых планов, любви и верной дружбы.

«У вас непременно все получится!» — выразил уверенность Олег Мельниченко.


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