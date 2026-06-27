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Сергей Васянин поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

10:03 | 27.06.2026 | Общество

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Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Временно исполняющий полномочия председателя Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей областного центра с Днем молодежи.

Сергей Васянин поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

Фото: Pgduma.ru

«Дорогие юноши и девушки Пензы! От души поздравляю вас с Днем молодежи! Вы энергичны, талантливы, инициативны и предприимчивы. Вы активно принимаете участие во всех сферах жизнедеятельности нашего города, добиваясь успехов в науке, спорте, творчестве, политике, общественной жизни. Именно вам продолжать эстафету развития и процветания нашей Родины. И я уверен, что вы способны взять на себя ответственность за судьбу нашего региона и страны», — подчеркнул Сергей Васянин.

Он пожелал молодым людям удачи в делах, энергии и позитива.

«Открывайте новые горизонты, познавайте жизнь, будьте всегда активными, смелыми и никогда не бойтесь трудностей! С праздником!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба гордумы.


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