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Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

10:52 | 27.06.2026 | Общество

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Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем молодежи.

Олег Денисов поздравил жителей Пензы с Днем молодежи

Фото: Penza-gorod.ru

«Дорогие жители Пензы! Поздравляю вас с Днем молодежи России! Этот праздник давно стал одним из самых ярких и динамичных в нашем городе, и в этом есть своя закономерность. Именно молодое поколение задает городу особый ритм — энергичный, живой, устремленный вперед», — отметил Олег Денисов.

«Искренне восхищен нашей молодежью: ее талантами, желанием покорять новые вершины и готовностью браться за сложные задачи — будь то создание инновационных проектов, участие в олимпиадах и научных исследованиях, спортивных соревнованиях или волонтерской деятельности. Ваши смелые идеи, высокие достижения и активная гражданская позиция — настоящая движущая сила Пензы», — подчеркнул глава города.

Он пожелал молодым людям вдохновения, уверенности и чтобы любые планы, даже самые амбициозные, становились реальностью.

«Пусть путь каждого из вас будет увлекательным, а рядом всегда будут надежные друзья и единомышленники, с которыми любые цели по плечу. Спасибо за вашу инициативность, свежий взгляд на привычные вещи, умение сочетать креативность с ответственностью, за искренность и готовность делать мир лучше! С праздником!» — цитирует поздравление Олега Денисова пресс-служба администрации Пензы.


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