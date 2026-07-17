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В Пензе на улице Арбековской обустроят тротуар протяженностью около 3 км

13:03 | 17.07.2026 | Общество

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Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Тротуар протяженностью около 3 км будет обустроен на улице Арбековской в Пензе. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе на улице Арбековской обустроят тротуар протяженностью около 3 км

Фото: Penza-gorod.ru

«Его ширина составит комфортные 1,5 метра. Подходы к пешеходным переходам и остановочные площадки тоже заасфальтируем. По этой улице было много обращений от местных жителей. Последние несколько лет микрорайон активно застраивается. Теперь горожанам будет удобно и безопасно добираться до школы, магазинов и остановок. Весь процесс контролируют местные активисты», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший четверг, 16 июля.

Олег Денисов уточнил, что работы на объекте стартовали на прошлой неделе.

«Сейчас на одном из участков уже спланировали грунт, устанавливаем бортовой камень. Срок завершения по контракту — 1 сентября, но подрядчик обещает закончить пораньше», — отметил он.

В ходе выезда на место глава Пензы обратил внимание на то, с какой скоростью мчатся автомобили по улице Арбековской.

«Поручил управлению ЖКХ пересмотреть схему организации дорожного движения. Установить дополнительные дорожные знаки, возможно, искусственные неровности, чтобы снизить риски ДТП», — сообщил Олег Денисов.

По его словам, также ведутся работы по обновлению тротуаров на улицах 65-летия Победы и Коммунистической, на очереди — улица Плеханова.

«Общая площадь ремонта четырех объектов составит более 25 тыс. кв. метров. Приводим в порядок пешеходные зоны благодаря поддержке нашего губернатора Олега Владимировича Мельниченко. Из регионального бюджета на эти цели выделено порядка 100 млн. рублей», — написал он.


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