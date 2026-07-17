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В Пензе не будут учитывать критерий нуждаемости при предоставлении молочной продукции беременным и кормящим женщинам

14:30 | 17.07.2026 | Общество

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Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Критерий нуждаемости не будет учитываться при назначении в Пензе меры социальной поддержки отдельным категориям беременных женщин и кормящих матерей в виде предоставления продуктовых наборов, включающих в себя молоко и творог. Соответствующее решение депутаты гордумы приняли в ходе 23-й внеочередной сессии, состоявшейся в пятницу, 17 июля.

В Пензе не будут учитывать критерий нуждаемости при предоставлении молочной продукции беременным и кормящим женщинам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Теперь все будущие матери, состоящие на учете по беременности в медицинских учреждениях города Пензы со сроком беременности более 28 недель, и все женщины, вскармливающие ребенка грудным молоком, с рождения и до достижения ребенком возраста четырех месяцев по справке из медицинского учреждения города Пензы получают право на бесплатное получение молочной продукции. На пунктах выдачи детского питания им будет выдаваться молоко [жирностью] 3,2% и 5-процентный творог: по 1,8 литра молока и по 0,6 кг творога два раза в месяц», — говорится в сообщении, размещенном на сайте гордумы.

В нем уточняется, что получить продукты можно будет в часы работы пунктов выдачи детского питания с 3 по 15 число каждого месяца и с 16 числа до конца месяца.

В тексте напоминается, что ранее бесплатная молочная продукция предоставлялась только малообеспеченным семьям и многодетным матерям.


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