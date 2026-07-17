В Пензе прокуратура встала на защиту прав обманутого мошенниками участника СВО Общество

Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы защитила права участника СВО, пострадавшего от действий мошенников.

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«Установлено, что в марте 2025 года неизвестные лица ввели военнослужащего в заблуждение и убедили его перевести на указанный ими банковский счет более 269 тыс. рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках расследования установлено, что похищенные денежные средства поступили на счет жителя Липецка. Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Липецка иск о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что заявленные требования судом удовлетворены, в пользу участника СВО взыскано более 329 тыс. рублей.

«После вступления судебного решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение», — добавляется в тексте.