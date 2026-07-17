20:14:06 Пятница, 17 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе прокуратура встала на защиту прав обманутого мошенниками участника СВО

16:28 | 17.07.2026 | Общество

Печать

Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы защитила права участника СВО, пострадавшего от действий мошенников.

В Пензе прокуратура встала на защиту прав обманутого мошенниками участника СВО. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что в марте 2025 года неизвестные лица ввели военнослужащего в заблуждение и убедили его перевести на указанный ими банковский счет более 269 тыс. рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В рамках расследования установлено, что похищенные денежные средства поступили на счет жителя Липецка. Прокуратура направила в Октябрьский районный суд Липецка иск о взыскании с мужчины суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем уточняется, что заявленные требования судом удовлетворены, в пользу участника СВО взыскано более 329 тыс. рублей.

«После вступления судебного решения в законную силу надзорное ведомство проконтролирует его исполнение», — добавляется в тексте.


Читайте также
В Земетчинском районе водитель грузовика сбил пешехода Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды
Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП
МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков ФСБ предупредила жителей Пензенской области о мошенниках, обещающих дополнительные выплаты членам семей погибших участников СВО
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама