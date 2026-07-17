Число преступлений в Пензенской области в I полугодии 2026 года снизилось на 10,3% Общество

Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. Число преступлений, зарегистрированных на территории Пензенской области, снизилось в I полугодии 2026 года на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко по итогам заседания регионального правительства, на котором рассматривались вопросы профилактики правонарушений и воспитательной работы с несовершеннолетними.

Фото: Pnzreg.ru

«Уровень преступности в Пензенской области сохраняем одним из самых низких в ПФО и России. Правоохранители отмечают снижение общего количества преступлений на 10,3%», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в пятницу, 17 июля.

Он отметил, что, в частности, благодаря содействию отряда «Тигр» сократилось число преступлений на улицах.

«Помогают в охране общественного порядка народные дружины и 367 советов общественности по профилактике правонарушений. По предложению областной прокуратуры поручил советам работать над предотвращением мошенничества в отношении людей старшего возраста и семей участников СВО — сегодня это наиболее уязвимые категории граждан», — добавил губернатор.

Олег Мельниченко уточнил, что с целью пресечения безнадзорности и противоправных действий среди несовершеннолетних за полгода проведено свыше 9 тыс. межведомственных рейдов.

«Из 282 правонарушений выявлено 192 факта неисполнения родителями своих обязанностей», — констатировал он.

Губернатор поставил задачу развивать проект «Семейная зарница», а военно-патриотическое направление воспитательной работы вести во взаимодействии с региональным отделением Российского военно-исторического общества.

«В деятельность РВИО должно быть включено и наше молодежное движение «Росток». Также обратил внимание на то, чтобы «Разговоры о важном» в школах и колледжах были по-настоящему значимыми и интересными для ребят», — написал Олег Мельниченко.