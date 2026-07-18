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Жители Заречного могут подать заявки на благоустройство территорий в рамках инициативного бюджетирования

12:20 | 18.07.2026 | Общество

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Заречный, 18 июля 2026. PenzaNews. Прием заявок от жителей Заречного Пензенской области на участие в программе инициативного бюджетирования, по которой можно реализовать проекты по благоустройству территорий и внести лишь 1% от необходимой суммы, стартует 1 сентября. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

Жители Заречного могут подать заявки на благоустройство территорий в рамках инициативного бюджетирования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Хорошая новость для зареченцев, которые заботятся о своих дворах! Прием от жителей проектов по благоустройству территорий в рамках региональной программы инициативного бюджетирования продолжится. Это реальная возможность в следующем году обновить асфальт в своих дворах, установить новые скамейки и урны или проложить недостающие пешеходные дорожки. Прием заявок начнется 1 сентября и продлится до 22 сентября. Напомню, по условиям программы 89% финансирования выделяется из бюджета Пензенской области, 10% — из бюджета города и 1% вносят сами жители», — написал Алексей Костин в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую пятницу, 17 июля.

Он добавил, что подробная информация о требованиях к проектам размещена на сайте администрации Заречного.

«Но первое, с чего нужно начать, это самим жителям собраться и вместе, сообща, определиться, что они хотят видеть в своем дворе. Решение о том, какие заявки поддержать, будут принимать специалисты из регионального министерства ЖКХ. Забегая вперед, могу сказать, что, как правило, предпочтение отдается проектам, имеющим максимальную социальную эффективность при наименьших затратах денежных средств», — отметил глава ЗАТО.

«Благодаря поддержке губернатора Пензенской области Олега Мельниченко программа инициативного бюджетирования работает уже два года. [...] Мы благоустроили в 2025 году шесть территорий, в этом году обновим еще 11 дворов», — уточнил Алексей Костин.


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