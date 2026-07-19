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Олег Мельниченко посетил Городищенский район

09:21 | 19.07.2026 | Общество

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Пенза, 19 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил Городищенский район с рабочим визитом.

Олег Мельниченко посетил Городищенский район

Фото: Pnzreg.ru

Итоги поездки глава региона прокомментировал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В Городищенском районе говорят, что работа на земле — это призвание. Нужно делать все, чтобы труженики не разочаровались в избранном пути. Наши аграрии получают необходимые меры поддержки, по моему поручению Минсельхоз Пензенской области держит на особом контроле обеспеченность сельхозпроизводителей горючим. Виды на урожай хорошие, главное — достойно провести уборочную», — написал Олег Мельниченко вечером в минувшую субботу, 18 июля.

Он сообщил, что осмотрел посевные площади пшеницы крестьянско-фермерского хозяйства Анатолия Приходько и поля подсолнечника сельхозпредприятия «СемАгро», которое возглавляет Рифать Бибарсов.

«Вручил заслуженные награды руководителям и отличившимся работникам, поблагодарив за их нелегкий, но очень важный и нужный труд», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что также посетил школу села Канаевка, где идет капитальный ремонт.

Фото: Pnzreg.ru

«Готовность объекта — порядка 80%, работы планируется завершить в августе. День знаний ученики и педагоги будут встречать в обновленном учебном заведении», — уточнил он.

Губернатор поддержал предложение об открытии в школе агроклассов.

«Прекрасно, если ребята будут иметь четкое представление о работе наших передовых сельхозпредприятий — это поможет им в будущем осознанно подходить к выбору профессии», — подчеркнул Олег Мельниченко.


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