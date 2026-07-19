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На выставке на Гоголевском бульваре в Москве представлена информация о пензенском землячестве

14:02 | 19.07.2026 | Общество

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Пенза, 19 июля 2026. PenzaNews. Информация о 30 землячествах, в том числе пензенском, представлена на приуроченной к Году единства народов России фотовыставке, которая начала работу на Гоголевском бульваре в Москве.

На выставке на Гоголевском бульваре в Москве представлена информация о пензенском землячестве

Фото: Pnzreg.ru

«Цель проекта — познакомить москвичей и гостей города с историей земляческого движения в столице, этапами формирования совета и яркими представителями этих объединений, деятельность которых связана с оказанием помощи людям, проживающим за пределами своей малой родины, а также с сохранением традиций, языка и культуры родного края», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Пензенской области.

В нем добавляется, что в экспозиции представлены фотографии двух уроженцев Пензы: летчика-космонавта, Героя России, депутата Госдумы РФ седьмого и восьмого созывов, председателя правления межрегиональной общественной организации «Пензенское землячество» Александра Самокутяева, который ушел из жизни 17 июня 2026 года, а также советского и российского хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР Александра Кожевникова.

«Нанесенные на полотна QR-коды позволяют с помощью смартфонов перейти на сайты землячеств, где содержится более подробная информация о каждой личности, представленной на стенде», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что выставка будет работать до 8 августа.


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