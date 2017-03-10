Глава пензенского управления СКР рассказал о расследовании убийства мальчика в Сурске Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин рассказал о ходе расследования уголовного дела об убийстве 10-летнего мальчика в Сурске.

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«В течение 15 часов мы уже вышли на преступника в результате теснейшей и плодотворной работы органов полиции и Следственного комитета. В общей сложности были задействованы не менее 80 сотрудников», — сказал он в ходе пресс-конференции в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин выразил благодарность жителям Сурска, которые оказали помощь в поисках злоумышленника.

Он пояснил, что изображение с камер видеонаблюдения, установленных на здании магазина, вблизи которого было совершено зверское убийство ребенка, было отправлено в Москву — в главное управление криминалистики.

«Они прислали нам графическое изображение того человека», — добавил руководитель управления, отметив, что впоследствии его смогли сравнить с фотографией подозреваемого.

По словам Олега Трошина, следователи старались работать максимально четко и оперативно в ситуации, которая повергла в шок жителей региона.

Он сообщил, что после обнаружения орудия убийства была проведена генетическая экспертиза.

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«Генетика сказала о том, что этот нож принадлежит обвиняемому и на нем кровь мальчика», — подчеркнул руководитель областного ведомства, отметив, что на одежде мужчины также были обнаружены кровь и генетический материал потерпевшего.

Олег Трошин добавил, что в рамках следственного эксперимента злоумышленника попросили пройти под камерами видеонаблюдения — полученную запись сравнят с той, что была сделана в день убийства на предмет сходства походки, мимики и общего поведения человека.

Он подчеркнул, что в Пензенской области подобное исследование никогда не проводилось.

«Но то, что мы увидели сами, никаких сомнений в том, что мы на правильном пути, не вызывает», — резюмировал генерал-лейтенант юстиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 10-летний ученик 4 класса основной общеобразовательной школы города Сурска Городищенского района Пензенской области, который являлся единственным ребенком в семье, был жестоко убит 27 февраля, когда он возвращался от репетитора. Тело ребенка около магазина на улице Полевой вечером обнаружил местный житель.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело, создана следственно-оперативная группа, в которую в том числе вошли наиболее опытные специалисты регионального управления СКР.

Случившееся стало трагедией для жителей города Сурска с населением менее 7 тыс. человек.



1 марта в управлении МВД России по Пензенской области сообщили о задержании подозреваемого. Одновременно с этим в следственном управлении СКР по региону уточнили, что задержанный дал признательные показания.