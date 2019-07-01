В Чемодановке раскрыли кражу из гаражного бокса
Печать
Пенза, 1 июля 2019. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу бензогенератора и водяной бензиновой помпы из гаражного бокса в селе Чемодановка Бессоновского района Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, по подозрению в совершении преступления задержан местный безработный 1993 года рождения.
«Установлено, что злоумышленник повредил запорные устройства двери и проник в гаражный бокс», — пояснили в ведомстве, добавив, что подозреваемый дал признательные показания, похищенное у него изъято.
По факту кражи возбуждено уголовное дело.
Читайте также
Межнациональная ситуация в Пензенской области остается напряженной — Вячеслав Новиков
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.
На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».
Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.
Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.