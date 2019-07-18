Жителей Чемодановки и Лопаток призвали сообщить следствию о фактах бездействия полицейских Криминал

Пенза, 18 июля 2019. PenzaNews. Следователь по особо важным делам третьего следственного управления ГСУ СКР Руслан Бардачевский обратился к жителям сел Чемодановка и Лопатки Бессоновского района Пензенской области с просьбой сообщить представителям ведомства о фактах бездействия сотрудников органов внутренних дел при рассмотрении сообщений о преступлениях, совершенных жителями данных населенных пунктов до конфликта, в результате которого погиб один человек.

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Также он призвал проинформировать следствие о противоправных деяниях в Чемодановке и Лопатках, о которых ранее не было заявлено в полицию.

Руслан Бардачевский пояснил, что указанные сведения можно сообщить сотрудникам следственного управления СКР по Пензенской области.

Он уточнил также, что расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства (пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ), продолжается.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали несколько человек, один из них впоследствии скончался.

На следующий день в селе состоялся массовый народный сход, после которого жители на несколько часов перекрыли федеральную трассу М5 «Урал».

Вскоре стало известно, что цыганские семьи, проживавшие в Чемодановке и Лопатках, покинули свои дома, бросив скот и птицу.

Расследованием уголовного дела, возбужденного после конфликта в селе Чемодановка, занимается главное управление СКР. По последним данным, арестованы 28 человек.