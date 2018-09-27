EN
10:44:31 Четверг, 27 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Адвокат Ширшиной обратил внимание суда на противоречия в показаниях Николаева

10:15 | 27.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Адвокат Алексей Агафонов, защищающий вице-мэра Пензы Ирину Ширшину, обвиняемую, в частности, в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на украшения для городской елки, обратил внимание суда на противоречия в показаниях бывшего учредителя ООО «Сити-Строй», соучредителя и экс-руководителя ООО «Сан-Лико-Инвест» Ивана Николаева, который в конце 2016 года был награжден медалью «За созидание во благо Пензы» за перечисление почти 500 тыс. рублей на новогоднюю атрибутику.

Адвокат Ширшиной обратил внимание суда на противоречия в показаниях Николаева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ходе заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы в минувшую среду, 26 сентября, Иван Николаев, комментируя ранее данные следователю показания, по несколько раз менял свою позицию.

Так, защитник попытался выяснить последовательность действий, в результате которых компания «Сити-Строй» как подрядчик дома №96Е на проспекте Победы, возведенного застройщиком «Сан-Лико-Инвест», опасаясь трудностей с вводом первой и второй очередей ЖК «Сатурн» в эксплуатацию, якобы под давлением вице-мэра перевела около полумиллиона рублей центральному парку культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

Читайте также

На новогоднее оформление из бюджета Пензенской области не выделено ни копейки — губернатор

Сначала Иван Николаев утверждал, что обсуждал с Ириной Ширшиной вопрос оказания содействия при выдаче разрешения на ввод дома, которое в этом деле является одним из ключевых документов, в период с июля по сентябрь, а затем — в конце августа – начале сентября, при этом, по его словам, чиновники все время просили «предоставить то один документ, то другой».

Кто подавал необходимый пакет бумаг в мэрию Пензы и кому именно, бывший руководитель организации «Сан-Лико-Инвест» вспомнить не смог.

Также Иван Николаев затруднился уточнить, каким образом заключение Госжилстройтехинспекции [ГЖИ] Пензенской области, без которого не может быть выдано разрешение, в последний момент оказалось среди нужных документов.

Кроме того, значительную часть заседания участники пытались выяснить, когда на самом деле застройщик получил датированное 11 октября 2016 года разрешение на ввод дома в эксплуатацию — до или после заключения договора о благотворительном пожертвовании 29 октября и перечисления денег 3 ноября.

Сначала Иван Николаев утверждал, что реально получил его «числа 25-го октября», затем «с 25-го по 30-е», спустя еще некоторое время предположил, что «наверное, до оплаты», «где-то в конце октября». После этого он заявил, что точно не помнит — «либо после договора, либо после оплаты», но 3 ноября он, по его словам, приезжал к вице-мэру и по своей инициативе показывал ей платежный документ. Позднее бывший учредитель компании «Сити-Строй» сказал, что было «сначала разрешение, потом оплата».

Читайте также

Пензенский губернатор назвал уголовные дела во власти единичными случаями

В какой-то момент адвокат Ирины Ширшиной с учетом всех вскрывшихся противоречий даже поинтересовался, не оказывалось ли на Ивана Николаева давление со стороны следователя, правильно ли все записывалось с его слов и читал ли он протоколы. Тот ответил, что все читал.

Судья Наталья Марчук также задалась вопросом о том, чему суд должен верить.

В свою очередь бывший вице-губернатор Валерий Савин, который также проходит по этому уголовному делу в качестве обвиняемого, обращаясь к Ивану Николаеву, сказал, что не видит логики в его взаимоотношениях с мэрией Пензы.

«Администрация кровно заинтересована в том, чтобы строительные организации как можно быстрее сдавали построенное жилье, и администрация бегает сама за строительными компаниями, чтобы они сдали эти квадратные метры», — отметил он.

На это судья заметила, что впервые об этом слышит.

«Бегает. Ну я же знаю», — добавил Валерий Савин, после чего начал рассказывать про приоритетный национальный проект и план по сдаче жилья в зависимости от численности населения, однако судья его прервала.

Пытаясь сформулировать вопрос к Ивану Николаеву, экс-чиновник отметил, что «у нас в стране меценатство веками существовало».

«Сейчас это называется как меценатство, благотворительность. [Есть] такое понятие как государственно-частное партнерство, [...] социально ориентированный бизнес. […] На Вашем примере я могу сказать, что ни один меценат, отдав деньги на благотворительные цели, не потребовал их назад и не обратился в правоохранительные органы», — сказал он.

Читайте также

В Пензе бизнесмен готов подумать об отказе от медали в случае возврата спонсорской помощи

После этого судья спросила, почему бывший учредитель ООО «Сити-Строй» решил обратиться к силовикам.

«Потому что я считаю, что с меня незаконным путем потребовали эти деньги», — пояснил Иван Николаев.

«Почему тогда год не обращались?» — поинтересовалась Ирина Ширшина.

«Потому что год Ирина Владимировна на своем месте работала. Я боялся, поэтому и не обращался. Когда я узнал из средств массовой информации о том, что она была задержана, я и обратился в органы с этим», — сказал представитель потерпевшей стороны.

«То есть после того, как ее арестовали, Вы побежали сразу ее «добивать», — отметил Валерий Савин.

«Нет, не добивать, а восстановить справедливость», — возразил Иван Николаев, после чего бывший вице-губернатор тихо прокомментировал услышанное словами «по-мужски поступил товарищ».

Еще один вопрос, находившийся в центре внимания участников заседания, касался тех препятствий, которые якобы создавала или могла создать мэрия застройщику в случае неперечисления денег на елочные игрушки.

«Скажите, пожалуйста, а вот эти все вопросы, которые в ходе сдачи объекта в эксплуатацию выяснились, прошу прощения, ошибки-то чьи — со стороны администрации препятствия, или это все-таки застройщик, извиняюсь, что-то набедокурил? И мог ли в таком случае, если застройщик что-то набедокурил — я имею в виду в данном конкретном случае не выполнил законных требований, которые ему предписывают — могла ли администрация в этом случае вводить в эксплуатацию этот объект?» — поинтересовался Алексей Агафонов.

В ответ на это Иван Николаев сказал, что не может строить предположения.

«Вы почему в ГЖИ-то не обращались до 4 октября ни разу официально?» — задала вопрос Ирина Ширшина.

Читайте также

Адвокат Ширшиной усомнился в том, что Николаев может выступать в деле от лица «Сити-Строя»

Судья напомнила, что это уже обсуждалось ранее и тогда Иван Николаев пояснил, что опасался, так как вице-мэр якобы имеет влияние на начальника Госжилстройтехинспекции Инну Левченко.

«Да, Ирина Владимировна, как Вас все боятся, вообще жуть», — иронично отметил Валерий Савин.

По итогам судебного заседания решено запросить в налоговой службе бухгалтерский отчет ООО «Сити-Строй» за 2016 год и отчет о прибылях и убытках — так называемую форму-2, которые, как ожидается, помогут сделать вывод о том, является ли причиненный компании ущерб значительным.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Загрузка...
Читайте также
В Пензе полицейские вернули владельцу украденного йоркширского терьера Под Пензой поезд насмерть сбил пенсионерку
Житель Пензы погасил долги по кредитам на 1,3 млн. рублей после разъяснений пристава Пензенский «Горводоканал» оштрафован за нарушения антимонопольного законодательства
Определены 12 пензенских педагогов, которые пройдут стажировку в Англии Мэр Пензы оценил новый детсад, который начнет работу в октябре
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама