Адвокат Ширшиной обратил внимание суда на противоречия в показаниях Николаева Криминал

Пенза, 27 сентября 2018. PenzaNews. Адвокат Алексей Агафонов, защищающий вице-мэра Пензы Ирину Ширшину, обвиняемую, в частности, в злоупотреблении должностными полномочиями при поиске спонсорских средств на украшения для городской елки, обратил внимание суда на противоречия в показаниях бывшего учредителя ООО «Сити-Строй», соучредителя и экс-руководителя ООО «Сан-Лико-Инвест» Ивана Николаева, который в конце 2016 года был награжден медалью «За созидание во благо Пензы» за перечисление почти 500 тыс. рублей на новогоднюю атрибутику.

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В ходе заседания, состоявшегося в Ленинском районном суде Пензы в минувшую среду, 26 сентября, Иван Николаев, комментируя ранее данные следователю показания, по несколько раз менял свою позицию.

Так, защитник попытался выяснить последовательность действий, в результате которых компания «Сити-Строй» как подрядчик дома №96Е на проспекте Победы, возведенного застройщиком «Сан-Лико-Инвест», опасаясь трудностей с вводом первой и второй очередей ЖК «Сатурн» в эксплуатацию, якобы под давлением вице-мэра перевела около полумиллиона рублей центральному парку культуры и отдыха имени В.Г. Белинского.

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Сначала Иван Николаев утверждал, что обсуждал с Ириной Ширшиной вопрос оказания содействия при выдаче разрешения на ввод дома, которое в этом деле является одним из ключевых документов, в период с июля по сентябрь, а затем — в конце августа – начале сентября, при этом, по его словам, чиновники все время просили «предоставить то один документ, то другой».

Кто подавал необходимый пакет бумаг в мэрию Пензы и кому именно, бывший руководитель организации «Сан-Лико-Инвест» вспомнить не смог.

Также Иван Николаев затруднился уточнить, каким образом заключение Госжилстройтехинспекции [ГЖИ] Пензенской области, без которого не может быть выдано разрешение, в последний момент оказалось среди нужных документов.

Кроме того, значительную часть заседания участники пытались выяснить, когда на самом деле застройщик получил датированное 11 октября 2016 года разрешение на ввод дома в эксплуатацию — до или после заключения договора о благотворительном пожертвовании 29 октября и перечисления денег 3 ноября.

Сначала Иван Николаев утверждал, что реально получил его «числа 25-го октября», затем «с 25-го по 30-е», спустя еще некоторое время предположил, что «наверное, до оплаты», «где-то в конце октября». После этого он заявил, что точно не помнит — «либо после договора, либо после оплаты», но 3 ноября он, по его словам, приезжал к вице-мэру и по своей инициативе показывал ей платежный документ. Позднее бывший учредитель компании «Сити-Строй» сказал, что было «сначала разрешение, потом оплата».

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В какой-то момент адвокат Ирины Ширшиной с учетом всех вскрывшихся противоречий даже поинтересовался, не оказывалось ли на Ивана Николаева давление со стороны следователя, правильно ли все записывалось с его слов и читал ли он протоколы. Тот ответил, что все читал.

Судья Наталья Марчук также задалась вопросом о том, чему суд должен верить.

В свою очередь бывший вице-губернатор Валерий Савин, который также проходит по этому уголовному делу в качестве обвиняемого, обращаясь к Ивану Николаеву, сказал, что не видит логики в его взаимоотношениях с мэрией Пензы.

«Администрация кровно заинтересована в том, чтобы строительные организации как можно быстрее сдавали построенное жилье, и администрация бегает сама за строительными компаниями, чтобы они сдали эти квадратные метры», — отметил он.

На это судья заметила, что впервые об этом слышит.

«Бегает. Ну я же знаю», — добавил Валерий Савин, после чего начал рассказывать про приоритетный национальный проект и план по сдаче жилья в зависимости от численности населения, однако судья его прервала.

Пытаясь сформулировать вопрос к Ивану Николаеву, экс-чиновник отметил, что «у нас в стране меценатство веками существовало».

«Сейчас это называется как меценатство, благотворительность. [Есть] такое понятие как государственно-частное партнерство, [...] социально ориентированный бизнес. […] На Вашем примере я могу сказать, что ни один меценат, отдав деньги на благотворительные цели, не потребовал их назад и не обратился в правоохранительные органы», — сказал он.

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После этого судья спросила, почему бывший учредитель ООО «Сити-Строй» решил обратиться к силовикам.

«Потому что я считаю, что с меня незаконным путем потребовали эти деньги», — пояснил Иван Николаев.

«Почему тогда год не обращались?» — поинтересовалась Ирина Ширшина.

«Потому что год Ирина Владимировна на своем месте работала. Я боялся, поэтому и не обращался. Когда я узнал из средств массовой информации о том, что она была задержана, я и обратился в органы с этим», — сказал представитель потерпевшей стороны.

«То есть после того, как ее арестовали, Вы побежали сразу ее «добивать», — отметил Валерий Савин.

«Нет, не добивать, а восстановить справедливость», — возразил Иван Николаев, после чего бывший вице-губернатор тихо прокомментировал услышанное словами «по-мужски поступил товарищ».

Еще один вопрос, находившийся в центре внимания участников заседания, касался тех препятствий, которые якобы создавала или могла создать мэрия застройщику в случае неперечисления денег на елочные игрушки.

«Скажите, пожалуйста, а вот эти все вопросы, которые в ходе сдачи объекта в эксплуатацию выяснились, прошу прощения, ошибки-то чьи — со стороны администрации препятствия, или это все-таки застройщик, извиняюсь, что-то набедокурил? И мог ли в таком случае, если застройщик что-то набедокурил — я имею в виду в данном конкретном случае не выполнил законных требований, которые ему предписывают — могла ли администрация в этом случае вводить в эксплуатацию этот объект?» — поинтересовался Алексей Агафонов.

В ответ на это Иван Николаев сказал, что не может строить предположения.

«Вы почему в ГЖИ-то не обращались до 4 октября ни разу официально?» — задала вопрос Ирина Ширшина.

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Судья напомнила, что это уже обсуждалось ранее и тогда Иван Николаев пояснил, что опасался, так как вице-мэр якобы имеет влияние на начальника Госжилстройтехинспекции Инну Левченко.

«Да, Ирина Владимировна, как Вас все боятся, вообще жуть», — иронично отметил Валерий Савин.

По итогам судебного заседания решено запросить в налоговой службе бухгалтерский отчет ООО «Сити-Строй» за 2016 год и отчет о прибылях и убытках — так называемую форму-2, которые, как ожидается, помогут сделать вывод о том, является ли причиненный компании ущерб значительным.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по данному уголовному делу в качестве обвиняемых проходят три человека — бывший вице-губернатор Пензенской области Валерий Савин, вице-мэр Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова.

Валерий Савин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Ирине Ширшиной вменяется мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ ), а также злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и их превышение (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Татьяна Титкова обвиняется в совершении мошенничества (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).