Суд кассационной инстанции оставил приговор Пашкову и Богунову без изменения Криминал

Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения приговор Ленинского районного суда Пензы от 25 августа 2020 года, которым фактический учредитель ООО «ЦСК «Сигма» Сергей Богунов и экс-мэр Александр Пашков, выполнявший функции советника губернатора Василия Бочкарева, были признаны виновными в мошенничестве и пособничестве в мошенничестве соответственно, а также апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Пензенского областного суда от 27 января 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы пензенского облсуда.

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«Не согласившись с решениями судов двух инстанций, со стороны осужденных были поданы кассационные жалобы. Коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции оставила приговор и апелляционное определение без изменения», — сказано в пресс-релизе.

В нем напоминается, что, как было установлено при рассмотрении уголовного дела, в период с 13 ноября 2013 года по 19 декабря 2014 года Сергей Богунов и Александр Пашков, находясь на территории Москвы и Московской области, вступили в преступный сговор, направленный на хищение части денежных средств, принадлежащих ГК «Ростех», которые предназначались для строительства перинатального центра в Пензе.

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В сообщении уточняется, что Александр Пашков в качестве представителя региона по вопросам проектирования и возведения перинатального центра должен был в ходе совещаний выяснить необходимую информацию об условиях заключения договора подряда, завести личное знакомство с руководителем генподрядной организации, убедить его в надежности ООО «ЦСК «Сигма», получить от него согласие на проведение силами и средствами данной компании подготовительных строительных работ, организовать выдачу фирме рекомендательного письма Минстроя Пензенской области в адрес ГК «Ростех», а в случае победы общества в конкурсе, способствовать ускоренному получению им денежных средств.

«Богунов как непосредственный исполнитель преступления должен был обеспечить участие ООО «ЦСК «Сигма» в конкурсе на право заключения контракта на строительство перинатального центра в Пензе, а в случае победы — обеспечить подписание договора подряда, а после поступления денежных средств по договору на расчетные счета ООО «ЦСК «Сигма» организовать их дальнейший перевод по фиктивным основаниям на расчетные счета аффилированных ему юридических лиц и последующее обналичивание», — говорится в тексте.

В нем добавляется, что органами предварительного расследования мужчинам вменялось хищение денежных средств на сумму более 96 млн. рублей, однако в ходе судебных заседаний было доказано хищение 85 млн. 866 тыс. 532 рублей, принадлежащих ГК «Ростех».

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимые вину в совершении преступления не признали», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Сергей Богунов был приговорен к 5 годам лишения свободы, Александр Пашков — по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытого наказания к 6 годам.