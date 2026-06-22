Задержанному за убийство пензенцу предъявили обвинение Криминал

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», предъявлено 48-летнему мужчине в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

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«По данным следствия, вечером 16 июня 2026 года в квартире по проспекту Строителей в городе Пензе потерпевший и обвиняемый вдвоем распивали спиртное. В процессе общения между ними произошел конфликт. Как показал в ходе допросов фигурант уголовного дела, потерпевший начал оскорблять его, а затем несколько раз ударил. Словесная ссора переросла в драку, обвиняемый схватил на кухне нож и нанес им множественные удары по голове и телу оппонента. После совершения убийства мужчина лег спать. Проснувшись утром 17 июня и осознав, что совершил, он вызвал скорую медицинскую помощь и полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 44-летний потерпевший от полученных колото-резаных ранений скончался на месте происшествия.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — поясняется в тексте.