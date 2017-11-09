Кинофестиваль «Мужская роль» пройдет в Пензе с 1 по 3 декабря Культура

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Десятый открытый кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина состоится в Пензе с 1 по 3 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила его организатор, директор пензенского филиала Союза кинематографистов России Светлана Старостина.

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«Он будет. Я думаю, что все будет в порядке, но по программе пока сказать ничего не могу», — пояснила она.

Светлана Старостина уточнила, что более полная информация появится в ближайшие дни.

«Веду переговоры», — добавила собеседница агентства.

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Впервые кинофестиваль имени Ивана Мозжухина прошел в Пензенской области в 2007 году. Тогда часть мероприятий в его рамках состоялась в селе Кондоль — в музее имени братьев Мозжухиных, а основной площадкой для его проведения стала областная филармония на улице Кирова в Пензе. Там прошел вечер памяти народного артиста России Леонида Филатова, на который были приглашены народные артисты России Борис Галкин и Владимир Качан.

Второй фестиваль имени Ивана Мозжухина прошел 4–7 октября 2009 года. В церемонии открытия принимал участие актер Игорь Петренко, который представил экранизацию повести Гоголя «Тарас Бульба».

Третий кинофестиваль «Мужская роль» имени Ивана Мозжухина проводился 3–7 ноября 2010 года. В его программу вошли фильмы, отмеченные призами международных и российских фестивалей за лучшие мужские киноработы.

Мероприятия четвертого кинофестиваля «Мужская роль» состоялись 9–12 ноября 2011 года в Пензе, в селах Кондоль и Кижеватово, а также в городе Каменке. Главный приз кинофестиваля был вручен актеру Андрею Мерзликину за роль Андрея Кижеватова в фильме «Брестская крепость».

В 2012 году мероприятие проводилось 19–22 декабря. Изюминкой мероприятия стала демонстрация кинолент «Домик в Коломне» и «Дядюшкина квартира», снятых в 1913 году с участием актера Ивана Мозжухина, под аккомпанемент пианиста.

Шестой кинофестиваль «Мужская роль» состоялся 5–9 ноября 2013 года. В центре каждой картины, включенной в программу, находился герой нашего времени.

Седьмой кинофестиваль «Мужская роль» состоялся 21–23 декабря 2014 года. Премия за лучшую мужскую роль была вручена заслуженному артисту России Анатолию Белому, сыгравшему одну из главных ролей в фильме «Шагал-Малевич», который был показан на открытии мероприятия.



В восьмой раз мероприятие состоялось с 21 по 23 декабря 2015 года. Приз за лучшую мужскую роль был вручен актеру театра и кино Егору Корешкову, сыгравшему Антона Чехова в фильме «Братья Ч».

Девятый фестиваль состоялся с 19 по 22 декабря 2016 года. Главной награды фестиваля был удостоен заслуженный артист России Алексей Гуськов за работу в фильме «Находка».