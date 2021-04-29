Центр культурного развития не будет носить название «Губернский» Культура

Пенза, 29 апреля 2021. PenzaNews. Центр культурного развития, который был торжественно открыт в декабре 2020 года в бывшем здании гарнизонного дома офицеров на улице Ленинградской в Пензе после масштабной реконструкции, не будет носить название «Губернский». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

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«Дело в том, что это название официально не закреплено в уставных документах, и когда мы начали официальное оформление, то выяснилось, что это название уже запатентовано и не может использоваться», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, «сейчас стоит вопрос о другом названии».

«Мы дополнительно это объявим, когда будет уже точно согласовано с временно исполняющим обязанности губернатора [Олегом Мельниченко]», — сказала Татьяна Курдова.

Она напомнила, что при выборе названия для нового учреждения было много предложений, в том числе — центр культурного развития «На Ленинградской», в котором отражено и основное направление деятельности, и место расположения.

«Но нас здесь не поддержали. Потом были другие предложения. Пока еще, видимо, это название не родилось, но, может быть, вернется его историческое название», — отметила врио министра.

В ответ на вопрос ИА «PenzaNews» о том, как она лично относится к возвращению зданию привычного названия «дом офицеров», Татьяна Курдова констатировала, что есть доводы и за, и против.

«Конечно, по своему содержанию оно уже не может являться гарнизонным домом офицеров, потому что это учреждение больше для детей, для молодежи, хотя мы с нашими офицерами и будущими офицерами тоже дружим, они приходят на наши мероприятия. Но так как это название уже «корнями вросло» в здание, в умы людей, в историческую, так скажем, составляющую города, то, я думаю, может быть, общественность поддержит и возвращение старого [названия]», — подытожила собеседница агентства.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», гарнизонный дом офицеров на Западной поляне Пензы был закрыт в 2014 году из-за аварийного состояния. Детские творческие коллективы, кружки и секции были переведены в другие учреждения культуры и школы, а микрорайон лишился единственного центра культуры.

В июне 2016 года стало известно, что Минобороны России передало здание дома офицеров в собственность Пензенской области. В июле того же года пензенский архитектор Лев Ходос представил проект реконструкции гарнизонного дома офицеров.

В мае 2018 года было объявлено о начале работ. Заказчиком выступило ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области», в качестве подрядной организации было привлечено ООО «Евростандарт». Вскоре после заключения контракта рабочие приступили к разбору стен здания.

В ходе реконструкции Иван Белозерцев, занимавший на тот момент пост губернатора Пензенской области, ставил задачу сдать объект досрочно — в мае 2020 года, чтобы провести в его стенах торжества по случаю 75-летия Великой Победы. Однако в условиях пандемии коронавируса эти планы не сбылись.

Вместе с тем в июле 2020 года было создано ГАУК «Центр культурного развития», директором которого назначена Елена Логинова.

Долгое время предполагалось, что обновленное учреждение будет носить название «На Ленинградской».

21 августа 2020 года бывший дом офицеров посетил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко. Иван Белозерцев проинформировал его о проведенных работах, а также сообщил, что объект получил название «Центр культурного развития «Аструм».

Однако 12 декабря в ходе прямой линии Иван Белозерцев заявил, что реконструированный дом офицеров в Пензе станет центром культурного развития «Губернский».