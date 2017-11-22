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В Пензе суд рассмотрит вопрос о принудительном выселении семьи из разрушающегося дома

11:06 | 22.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 22 ноября 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит вопрос о принудительном выселении из разрушающегося дома №35 на улице Ударной единственной семьи из трех человек, которая отказывается покидать небезопасное здание и переезжать в маневренный фонд. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе суд рассмотрит вопрос о принудительном выселении семьи из разрушающегося дома

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В городской администрации уточнили, что рассмотрение дела состоится в среду, 22 ноября.

«Утром обрушился балкон в третьем подъезде, а также частично кладка второго и третьего подъездов», — напомнили в пресс-службе.

В мэрии добавили, что ситуация находится на личном контроле мэра Виктора Кувайцева и его заместителя Юрия Ильина.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», многоквартирный четырехэтажный дом №35 на улице Ударной в Пензе 1963 года постройки состоит из шести подъездов. Здание признано аварийным. По последним сведениям, расселить дом планируется в 2019 году, снести — в 2020-м.

18 декабря 2016 года обрушилась часть кирпичной кладки в подъезде №1.

5 февраля рухнул балкон одной из квартир первого подъезда, в конце марта обвалилась кирпичная кладка и вывалилось окно, в ночь на 18 июня произошло обрушение левого крыла в расселенном подъезде №1.

20 ноября новые разрушения затронули первый и второй подъезды, спустя два дня рухнул еще один балкон.

По данным на 20 ноября, в доме проживали две семьи — четыре человека. Они занимали комнаты в подъездах №4 и №6, остальные — №№1, 2, 3 и 5 — пустовали. В тот же день стало известно, что женщина из подъезда №4 согласилась переехать в маневренный фонд.

Аварийный дом отключен от газа, тепла и электроснабжения.
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