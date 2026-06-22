Запущенные в направлении Пензенской области ракеты перехвачены и уничтожены — губернатор Происшествия

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Вражеские ракеты, которые были запущены в направлении Пензенской области, перехвачены и уничтожены. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Уважаемые земляки, предупреждение об опасности вводили в связи с тем, что враг запустил ракеты в направлении территории Пензенской области. Четкая и слаженная работа сил ПВО Минобороны России позволила предотвратить потенциальные угрозы», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 22 июня.

«Благодарю военнослужащих войск противовоздушной обороны за высокую готовность к защите воздушного пространства, своевременный перехват и уничтожение вражеских ракет», — добавил Олег Мельниченко.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 22 июня в 11.54 на территории Пензенской области был объявлен режим «Ракетная опасность».

В 12.49 было объявлено об отбое ракетной опасности.