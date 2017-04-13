В «Единой России» не комментируют информацию о сложении несколькими депутатами полномочий Политика

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Заместитель руководителя регионального исполнительного комитета – начальник отдела агитационно-пропагандистской работы пензенского отделения «Единой России» Андрей Елистратов не стал комментировать информацию о том, что несколько депутатов гордумы Пензы в ближайшее время могут добровольно сложить свои полномочия.

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«Не ко мне вопрос. У нас есть секретарь регионального отделения [партии «Единая Россия»] Валерий Кузьмич Лидин, и в городской думе есть руководитель фракции Владимир Борисович Мутовкин», — сказал он в беседе с корреспондентом ИА «PenzaNews» в четверг, 13 апреля.

Отвечая на два вопроса, заданных в разных интерпретациях, о том, располагают ли в пензенском реготделении «Единой России» в принципе информацией об этом, Андрей Елистратов дважды ответил одной и той же фразой.

«Я не компетентен давать ответы по таким вопросам», — сказал он.

В свою очередь руководитель фракции «Единая Россия» в Пензенской городской думе Владимир Мутовкин заявил ИА «PenzaNews» по телефону, что пока не обладает достоверной информацией по поводу того, что депутаты Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Александр Стрельников и, возможно, Алексей Савичев написали или готовы написать заявления о сложении своих полномочий.

«Я не в курсе этой ситуации. Не знаю. До меня никто информацию не доводил, поэтому комментировать я не уполномочен в данный момент», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, Владимир Мутовкин посоветовал обратиться с данным вопросом в пресс-службу Пензенской городской думы.

«В думе есть пресс-служба, которая уполномочена комментировать, так что вам, наверное, целесообразнее на сегодняшний момент туда обратиться», — добавил он.

Однако в пресс-службе пензенской гордумы ИА «PenzaNews» отказались что-либо пояснить на этот счет.

Вместе с тем глава города Пензы Валерий Савельев весьма коротко — всего в двух словах — ответил на вопрос, заданный корреспондентом агентства, о том, как он может прокомментировать появившуюся информацию.

«Пока никак», — сказал глава города.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», первая неофициальная информация о том, что более 10 депутатов Пензенской городской думы из 35 могут лишиться своих мандатов из-за недостоверных сведений о доходах, появилась еще до выборов в Госдуму России, состоявшихся в сентябре 2016 года. 7 ноября ее подтвердил источник, близкий к правоохранительным органам.

В тот же день комментарии на этот счет дали представители всех фракций гордумы.

Впоследствии стало известно, что 26 сентября прокурор Ленинского района Пензы Евгений Зудихин внес главе города Валерию Савельеву представление, в котором идет речь о нарушениях, допущенных 14 депутатами.

В гордуме было принято решение о проведении собственной проверки.

Комментируя ее результаты, Валерий Савельев заявил, что «заведомо недостоверных доходов не было».

Вместе с тем 29 декабря 2016 года в прокуратуру поступил ответ главы города, в котором не содержался однозначный ответ на поставленные в сентябрьском представлении вопросы.

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В связи с этим 11 января 2017 года надзорное ведомство потребовало в срок до 23 января надлежащим образом рассмотреть представление и дать однозначные ответы на обозначенные вопросы. В указанную дату ответ поступил в прокуратуру.

Среди депутатов-нарушителей есть члены всех образованных в Пензенской городской думе фракций — «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Это единороссы Андрей Сакмаев, Сергей Седов, Борис Дрякин, Василий Журавлев, Александр Пичугин, Виктор Воробьев, Алексей Савичев, Сергей Куличков, Александр Стрельников, Георгий Тюрин и Юрий Зиновьев; коммунисты Олег Шаляпин и Александр Трутнев; а также либерал-демократ Жиганша Туктаров.

Единственным народным избранником, понесшим наказание, стал член «Единой России», депутат от избирательного округа №23 Георгий Тюрин, который с июня 2016 года является заместителем председателя гордумы на штатной основе. Ему был объявлен выговор. При этом все 14 депутатов сохранили свои мандаты.

31 марта Пензенская городская дума в ходе 32-й очередной сессии решила принять к сведению представление прокурора Ленинского района Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов.

В свою очередь Евгений Зудихин после сессии напомнил, что представление должно было быть либо удовлетворено народными избранниками, либо отклонено. Кроме того, он заявил, что прокуратура намерена добиваться прекращения полномочий депутатов-нарушителей.