Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль Политика

Пенза, 10 августа 2017. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль 2017 года.

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К позитивным они отнесли подписание протокола о намерениях по сотрудничеству с группой компаний «Ташир», соглашения о сотрудничестве с Фондом развития моногородов, а также переговоры с председателем совета директоров ПАО «Группа «Черкизово» Игорем Бабаевым.

Кроме того, положительно на рейтинге Пензенской области сказалось намерение компании «Транснефть – Дружба» инвестировать в экономику и социальную сферу региона более 44 млрд. рублей в период до 2023 года.

Также аналитики включили в число позитивных событий открытие в Малосердобинском районе цеха по производству сыров и кисломолочной продукции на базе СППК «Тензор» и выделение более 4,5 млрд. рублей из бюджета региона на поддержку молодых специалистов швейной отрасли.

Негативную роль сыграло изъятие груза с агитматериалами от Алексея Навального со склада «Деловых линий» в Пензе.

Кроме того, отрицательно на рейтинг региона повлиял отказ депутатов отправить в отставку по требованию прокуратуры главу администрации Богословского сельсовета Александра Петухова за недостоверные сведения о доходах.

К прочим событиям, которые не оказали существенного влияния на конечные результаты, отнесено девятое место Пензенской области по количеству зарегистрированных преступлений на душу населения по данным МВД РФ.

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Таким образом, рейтинг региона составил 7,9 пункта. По сравнению с предыдущим месяцем он не изменился.

По уровню социально-политической устойчивости Пензенская область включена во вторую группу регионов — с высоким показателем, где она заняла 11 строчку из 20.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.