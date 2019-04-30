Кувайцев и Космачев зарегистрированы в качестве участников праймериз «Единой России» Политика

Пенза, 30 апреля 2019. PenzaNews. Региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России» зарегистрировал в качестве участников праймериз мэра Виктора Кувайцева и заместителя председателя областного Законодательного собрания Вячеслава Космачева в последний день приема документов, 30 апреля.

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Виктор Кувайцев и Вячеслав Космачев входят в состав президиума регполитсовета «Единой России». Глава администрации Пензы к тому же является региональным координатором партийного проекта «Городская среда».

Таким образом, общее число зарегистрированных участников праймериз достигло 169 человек.

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«Итоговый список кандидатов предварительного голосования будет сформирован после завершения дебатов всеми участниками предварительного голосования. Сейчас проводится окончательная проверка предоставленных документов», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в региональном оргкомитете.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 21 февраля был создан региональный оргкомитет по проведению предварительного голосования с целью отбора кандидатов в депутаты Пензенской городской думы седьмого созыва от «Единой России».

18 марта были зарегистрированы 10 участников праймериз, 22-го и 29-го числа — еще 17 и 16 человек соответственно, 5 апреля — 15, 13 числа — 22, 17-го — 37, 19-го — 22, 24-го — 20, 26-го — восемь, 30-го — двое.



Прием документов от желающих попробовать свои силы завершен 30 апреля.

Предварительное голосование состоится 26 мая.