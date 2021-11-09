Единороссам в гордуме Пензы рекомендовано поддержать кандидатуру Басенко Политика

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Президиум регполитсовета «Единой России» рекомендовал партийной фракции в пензенской гордуме поддержать кандидатуру Александра Басенко при рассмотрении вопроса о назначении главы администрации Пензы в ходе 30-й внеочередной сессии, которая состоится в предстоящую пятницу, 12 ноября.

Фото: Penza.er.ru

По словам секретаря реготделения «Единой России», губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, соответствующее решение, принятое 8 ноября, будет направлено в президиум Генсовета партии для утверждения.

Он отметил, что решение президиума регполитсовета должно стать основой для солидарного голосования депутатов, входящих во фракцию «Единая Россия» в гордуме Пензы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Лузгин, занимавший пост главы администрации Пензы с октября 2019 года, освободил должность по собственному желанию. Депутаты гордумы приняли его досрочную отставку 15 октября 2021 года.

Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности мэра.

Документы для участия в нем подали три человека: и.о. главы администрации Пензы Александр Басенко, заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева и глава администрации Железнодорожного района города Андрей Шулькин.

8 ноября конкурсная комиссия оценила кандидатов исходя из представленных ими документов, а также критериев, перечисленных в положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы».

По итогам заседания было принято решение, согласно которому все три претендента на пост мэра представят свои программы развития Пензы на предстоящей сессии гордумы. После этого состоится тайное голосование депутатов по назначению главы администрации города.