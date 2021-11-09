EN
15:01:34 Вторник, 9 ноября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Единороссам в гордуме Пензы рекомендовано поддержать кандидатуру Басенко

09:56 | 09.11.2021 | Политика

Печать

Пенза, 9 ноября 2021. PenzaNews. Президиум регполитсовета «Единой России» рекомендовал партийной фракции в пензенской гордуме поддержать кандидатуру Александра Басенко при рассмотрении вопроса о назначении главы администрации Пензы в ходе 30-й внеочередной сессии, которая состоится в предстоящую пятницу, 12 ноября.

Единороссам в гордуме Пензы рекомендовано поддержать кандидатуру Басенко

Фото: Penza.er.ru

По словам секретаря реготделения «Единой России», губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, соответствующее решение, принятое 8 ноября, будет направлено в президиум Генсовета партии для утверждения.

Он отметил, что решение президиума регполитсовета должно стать основой для солидарного голосования депутатов, входящих во фракцию «Единая Россия» в гордуме Пензы, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Андрей Лузгин, занимавший пост главы администрации Пензы с октября 2019 года, освободил должность по собственному желанию. Депутаты гордумы приняли его досрочную отставку 15 октября 2021 года.

Был объявлен конкурс на замещение вакантной должности мэра.

Документы для участия в нем подали три человека: и.о. главы администрации Пензы Александр Басенко, заместитель генерального директора ГАУ «Медиахолдинг «Экспресс» Людмила Коломыцева и глава администрации Железнодорожного района города Андрей Шулькин.

8 ноября конкурсная комиссия оценила кандидатов исходя из представленных ими документов, а также критериев, перечисленных в положении «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Пензы».

По итогам заседания было принято решение, согласно которому все три претендента на пост мэра представят свои программы развития Пензы на предстоящей сессии гордумы. После этого состоится тайное голосование депутатов по назначению главы администрации города.

Новости партнеров
Читайте также
Среди НКО, реализующих проекты в сфере физкультуры и спорта, распределят гранты МТС расширила зону покрытия и увеличила скорость мобильного интернета в Пензе
В Пензенской области за сутки подтверждено 390 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области молодоженам подарили на свадьбу фальшивые деньги
Чащина проинформировала Комарова об организации горячего питания в школах Пензы По факту убийства мужчины на улице Ладожской в Пензе возбуждено дело
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама