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ИА «PenzaNews» — лучшее региональное СМИ по версии РСО

08:28 | 13.03.2017 | Общество

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Пенза, 13 марта 2017. PenzaNews. Информационное агентство «PenzaNews» одержало победу в номинации «Лучшее региональное СМИ» по итогам второго всероссийского конкурса на наиболее широкое и качественное освещение деятельности студенческих отрядов в 2016 году.

ИА «PenzaNews» — лучшее региональное СМИ по версии РСО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он проводился молодежной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» (РСО) при поддержке министерства образования и науки РФ.

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В номинации «Лучший автор» отмечена обозреватель омского филиала «Российской газеты» Светлана Сибина.

«Лучшим отраслевым изданием» признана газета «Страна Росатом».

Всего на конкурс было прислано более 80 различных материалов.

«Благодарим вас за активное участие и поддержку развития деятельности российских студенческих отрядов на территории РФ», — говорится в письме за подписью командира Центрального штаба РСО Михаила Киселева.

Планируется, что награждение победителей всероссийского конкурса состоится в мае.

В 2016 году ИА «PenzaNews» посвятило деятельности студотрядов несколько десятков публикаций. В частности, активно освещались такие мероприятия, как межрегиональный социальный марафон, субботники с участием молодежи, проводившийся впервые конкурс кандидатов в бойцы, веломарафон «Во имя Победы», форум студенческих педагогических отрядов, региональный и всероссийский слеты, День РСО и другие мероприятия.
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