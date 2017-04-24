Полиция составила протокол на координатора «Левого фронта» за фаер-акцию против Тузова Общество

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Полиция составила в отношении координатора регионального отделения движения «Левый фронт» Виктора Хомца административный протокол после проведенной на минувшей неделе фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

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Накануне Виктор Хомец и пресс-секретарь реготделения «Левого фронта» Сергей Падалкин дали пояснения по поводу мероприятия участковому полиции в Ахунах.

Виктор Хомец не стал отрицать свою причастность к организации так называемой «акции прямого действия» против грязи и клеветы в СМИ, однако с протоколом о нарушении порядка проведения публичного мероприятия не согласился, так как плакатов в руках никто не держал, лозунги не выкрикивал и перед микрофоном не выступал.

Как отмечается в статье « Собака лает, караван идет », размещенной на информационно-аналитического портале «LeftPenza», который прочно ассоциируется с Сергеем Падалкиным, «Левый фронт» не видит в проведенной акции «никаких признаков административного правонарушения и уж тем более уголовного преступления, которое мерещится Тузову».

«25 ноября Тузов заскулил, как трусливая собака, и побежал жаловаться во всевозможные структуры (МВД, ФСБ, Следственный комитет), заявляя, что ему угрожают убийством. Параллельно с этим на сайте Тузова появилась целая серия истеричных публикаций про то, как бывший сотрудник Федеральной службы безопасности перепугался за свою никчемную жизнь, увидев свиную голову», — говорится в тексте.

При этом, как напоминает автор статьи, голову свиньи активисты «Левого фронта» оставили около калитки, чтобы Александр Тузов смог приготовить холодец, поскольку он живет на 4 тыс. рублей в месяц, однако тот «не оценил […] благотворительность и отреагировал в свойственной ему визгливой манере».

Дело об административном правонарушении в отношении Виктора Хомца будет рассматривать Железнодорожный районный суд Пензы. Заседание назначено на 15.00 вторника, 28 ноября.

За правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», Виктору Хомцу грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или арест до 10 суток.

В конце октября по точно такой же статье полиция Пензы составила протокол на координатора регионального отделения движения «Отрытая Россия» Ольгу Жулимову за то, что та 9 октября стояла у памятника «Покаяние» в центре города, держала в руках плакат с надписью «Спасибо, Борис» и отвечала на вопросы прохожих. Акция была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года.

Рассмотрение дела состоится в Ленинском районном суде Пензы в среду, 29 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведенная 24 ноября в Ахунах акция прямого действия против Александра Тузова и распространения в СМИ недостоверной информации, основанной на слухах и домыслах, стала уже четвертой по счету в этом году.

Три предыдущие были проведены гражданскими активистами в апреле. Акции протеста прошли в виде одиночных пикетов с использованием плакатов с надписями-хештегами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Самая первая акция против Александра Тузова состоялась около здания правительства Пензенской области 24 апреля. Ее заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже акция получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в соцсетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс не только в Пензе, но и далеко за ее пределами.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты тогда пообещали, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

В итоге 24 ноября «Левый фронт» провел акцию против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ.

Один из активистов положил к калитке свиную голову, а второй развернул большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к деревьям. Затем активисты развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.