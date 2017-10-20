В Пензе полиция составила протокол на координатора «Открытой России» Общество

Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Полиция Пензы составила в отношении координатора регионального отделения движения «Открытая Россия» Ольги Жулимовой административный протокол о нарушении порядка организации публичного мероприятия.

Фото: Facebook.com/olga.zhulimova

Как следует из документа, который содержит немало ошибок (копия есть у ИА «PenzaNews»), 9 октября в 17.00, находясь на улице Московской около памятника «Покаяние», Ольга Жулимова без подачи уведомления о проведении публичного мероприятия провела несанкционированный пикет в целях солидарности в борьбе с заказными убийствами и ущемлением прав и свобод человека.

При этом Ольга Жулимова, как следует из протокола, держала в руках плакат с надписью «Спасибо, Борис» и отвечала на вопросы прохожих.

Таким образом, по мнению полиции, координатор «Открытой России» совершила правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ. Ей грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или арест до 10 суток.

Меру ответственности за совершение административного правонарушения должен избрать суд. Ожидается, что материалы из полиции поступят туда в самое ближайшее время.

Как сообщила ИА «PenzaNews» Ольга Жулимова, в суд она пойдет вместе со своим отцом — Игорем Жулимовым, который является учредителем и директором известной не только в Пензе, но и далеко за ее пределами юридической фирмы «Пионер».

По словам собеседницы агентства, плакат она рисовала лично накануне акции памяти, которая 9 октября прошла также в других городах России и была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года.

«Я попросила ребят вообще помочь мне развернуть плакат [в день акции], потому что он очень большой, одной мне очень тяжело было его держать. Одиночные пикеты у нас не запрещены законом», — сказала Ольга Жулимова, добавив, что на двоих молодых людей, которые ей помогали держать плакат, протоколы, по ее данным, составлены не были.

На вопрос корреспондента ИА «PenzaNews» о том, почему она как организатор акции не стала подавать уведомление о проведении публичного мероприятия, координатор «Открытой России» сообщила, что ранее неоднократно это делала, однако регулярно получала отказы.

«Сколько бы мы ни подавали — лично я — этих уведомлений в администрацию до этого о проведении каких-то мероприятий на улице Московской, мне постоянно отказывали, и приходилось потом это все обжаловать. Так как времени на обжалование у нас не было, поскольку надо было выйти именно 9 числа, поэтому я не стала подавать никаких уведомлений», — пояснила собеседница агентства.

Она напомнила, что граждане страны имеют право собираться мирно на основании статьи 31 Конституции России.

«Администрация у нас всегда рассматривает таким образом: разрешить или не разрешить [проводить то или иное мероприятие]. А вообще это просто уведомление. Этот 54-й федеральный закон [«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»], который якобы я нарушила, противоречит Конституции — есть 31-я статья Конституции», — резюмировала Ольга Жулимова.