Рассмотрение дела о фаер-акции против Тузова в Пензе отложено до 11 декабря Общество

Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Рассмотрение административного дела о фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, будет продолжено в понедельник, 11 декабря.

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«Сегодня в Железнодорожном районном суде Пензы состоялось первое заседание по делу об административном правонарушении [...]. Виктор Хомец свою вину не признал. «Левый фронт» считает, что акция прямого действия у дома, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ Александра Тузова, не является публичным мероприятием, а именно пикетом, и не подпадает под закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», — написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь регионального отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин.

По его словам, заявлено ходатайство о вызове свидетелей.

За правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», координатору реготделения «Левого фронта» Виктору Хомцу, который не отрицает свою причастность к организации так называемой «акции прямого действия» против Александра Тузова, грозит штраф от 20 тыс. до 30 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или арест до 10 суток.

По такой же статье в конце октября полиция составила протокол на регионального координатора «Отрытой России» Ольгу Жулимову за то, что 9 октября она стояла у памятника «Покаяние» в центре Пензы с плакатом «Спасибо, Борис» и отвечала на вопросы прохожих. Акция была посвящена дню рождения оппозиционера Бориса Немцова, убитого в Москве 27 февраля 2015 года. Рассмотрение дела состоится в Ленинском районном суде Пензы в предстоящую среду, 29 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведенная 24 ноября в Ахунах акция прямого действия против Александра Тузова и распространения в СМИ недостоверной информации, основанной на слухах и домыслах, стала уже четвертой по счету в этом году.

Три предыдущие были проведены гражданскими активистами в апреле. Акции протеста прошли в виде одиночных пикетов с использованием плакатов с надписями-хештегами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Самая первая акция против Александра Тузова состоялась около здания правительства Пензенской области 24 апреля. Ее заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже акция получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в соцсетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс не только в Пензе, но и далеко за ее пределами.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты тогда пообещали, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

В итоге 24 ноября «Левый фронт» провел акцию против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ.

Один из активистов положил к калитке свиную голову, а второй развернул большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к деревьям. Затем активисты развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.