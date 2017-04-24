«Левый фронт» сообщил о первых результатах фандрайзинга в Пензе Общество

Пенза, 12 декабря 2017. PenzaNews. Шесть человек за сутки откликнулись на призыв «Левого фронта» пожертвовать деньги на оплату штрафа, назначенного судом за проведение фаер-акции против деятельности учредителя и главного редактора одного из сетевых СМИ, бывшего сотрудника ФСБ на пенсии Александра Тузова, который также является членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В общей сложности поступило 3 тыс. 100 рублей, то есть примерно третья часть от той суммы, которую координатор реготделения движения Виктор Хомец должен заплатить за нарушение установленного порядка проведения пикетирования.

«Три человека сделали денежные переводы еще вчера: один — в сумме 1 тыс. рублей и два — по 500 рублей. Сегодня было три перевода на суммы 300, 100 и 700 рублей», — сообщил ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского отделения «Левого фронта» Сергей Падалкин.

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Он напомнил, что если поступит больше денег, чем требуется для оплаты штрафа, то их направят на «проведение ярких и неординарных акций протеста в дальнейшем».

Сергей Падалкин отметил, что это первый опыт политического фандрайзинга у пензенских активистов «Левого фронта».

«Да и вообще, наверное, первая такая инициатива в Пензе», — предположил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проведенная 24 ноября в Ахунах акция прямого действия против Александра Тузова и распространения в СМИ недостоверной информации, основанной на слухах и домыслах, стала уже четвертой по счету в этом году.

Три предыдущие были проведены гражданскими активистами в апреле. Акции протеста прошли в виде одиночных пикетов с использованием плакатов с надписями-хештегами #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать.

Самая первая акция против Александра Тузова состоялась около здания правительства Пензенской области 24 апреля. Ее заметили чиновники, которые утром спешили на работу. Позже акция получила огласку в СМИ, затем ее активно растиражировали в соцсетях вместе со статьей « В чем фишка Тузовгейта? », вызвавшей широкий общественный резонанс не только в Пензе, но и далеко за ее пределами.

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Вторая акция состоялась в тот же день в Ахунах по адресу: Пенза, улица Спартаковская, 9Б, где зарегистрирована редакция сетевого СМИ, владельцем которого является Александр Тузов.

Третье протестное мероприятие прошло 28 апреля в городе «Спутник» — около офиса компании «Термодом», генеральным директором которой является Рафик Ибрагимов.

Гражданские активисты тогда пообещали, что кампания #ХватитКормитьТузова и #ТузовХватитВрать будет продолжена.

В итоге 24 ноября «Левый фронт» провел акцию против Александра Тузова по адресу редакции его СМИ.

Один из активистов положил к калитке свиную голову, а второй развернул большой черный баннер с надписью «Тузов, от твоей писанины смердит!» После этого они вместе прикрепили плакат к деревьям. Затем активисты развернули флаг «Левого фронта» и зажгли красные дымовые шашки. Прохожие с большим интересом наблюдали за происходящим.