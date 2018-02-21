Смена главного редактора РИАПО обусловлена увольнением Андрея Попкова Общество

Пенза, 21 февраля 2018. PenzaNews. Очередная смена главного редактора созданного на бюджетные деньги регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) связана с увольнением предыдущего руководителя Андрея Попкова по собственному желанию. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил начальник регионального департамента информационной политики и СМИ Олег Синенков.

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«Он переходит на другую работу, […] не связанную с информационной политикой, поэтому я предложил Ольге [Терехиной], и она приняла приглашение», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что приказ о назначении Ольги Терехиной на должность главного редактора РИАПО был подписан в начале текущей недели.

По словам Олега Синенкова, приоритеты остаются прежними — РИАПО должно давать читателями выверенную информацию о событиях в Пензенской области, в том числе из районов.

«Сайты [районных] газет сами по себе сохраняются, потому что там намного шире информация, а здесь мы из всех наших районов выбираем самые основные новости», — сказал начальник департамента.

Он добавил, что также планируется заняться коммерческой составляющей интернет-ресурса.

«Когда зарабатывает сайт деньги, чего тут плохого? Конечно, мы за то, чтобы он зарабатывал», — пояснил собеседник агентства.

При этом численность штата проправительственного СМИ руководитель департамента назвать отказался.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сайт регионального информационного агентства Пензенской области (РИАПО) начал свою работу в сентябре 2016 года, когда департамент информполитики и СМИ региона возглавлял Олег Долженко.

Первоначально планировалось, что до конца года на интернет-ресурс перенесут всю информацию с сайтов районных газет, после чего они прекратят свою деятельность. Однако впоследствии от этой идеи отказались.

1 февраля 2017 года было подписано постановление о создании государственного автономного учреждения «Региональное информационное агентство Пензенской области». Руководителем департамента тогда уже являлся Евгений Сиротский.

Примерно в то же время главным редактором РИАПО был назначен Владимир Ельников, который в период с 2002 по 2012 годы трудился в реготделении «Единой России», в том числе в должности начальника отдела по агитационно-пропагандистской работе. Он проработал на этом посту до июня.

После его ухода исполняющей обязанности главного редактора была назначена журналист агентства Инна Балашова.

В августе временно исполняющим обязанности главного редактора регионального информагентства стал Андрей Попков. До этого он уже работал в структуре РИАПО в качестве журналиста, а еще ранее на протяжении нескольких лет являлся пресс-секретарем управления ФСИН России по Пензенской области.

В феврале 2018 года — спустя месяц после назначения Олега Синенкова начальником департамента информационной политики и СМИ региона —РИАПО возглавила бывший редактор портала «ПензаИнформ» Ольга Терехина.