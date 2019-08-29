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В Пензе обсудят продвижение журналистских материалов на YouTube и в «Яндекс.Дзен»

13:29 | 29.08.2019 | Общество

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Пенза, 29 августа 2019. PenzaNews. Участники образовательного мероприятия «Инфорум» Союза журналистов России (СЖР), которое пройдет в Пензе в рамках I молодежного медиафорума «MediaАкцент» 5 сентября, обсудят правовые аспекты работы средств массовой информации, а также возможности продвижения своих материалов через портал YouTube и платформу «Яндекс.Дзен». Об этом сообщается на сайте департамента информполитики и СМИ Пензенской области.

В Пензе обсудят продвижение журналистских материалов на YouTube и в «Яндекс.Дзен». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ведущими семинара, посвященного изменениям в законодательстве, станут председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи, секретарь СЖР Леонид Левин и медиаюрист Сергей Марков.

Также в ходе «Инфорума» будет затронута тема «YouTube: как предсказывать тренды и в каком направлении двигаться?» О механизмах продвижения контента расскажет ведущий YouTube-маркетолог компании Divico Алексей Дюков. Ожидается, что он поделится своим опытом и даст полезные советы участникам мероприятия.

Завершится образовательная часть выступлением «Яндекс.Дзен»: инструкция по применению». В качестве спикера приглашена автор блога «Бьюти-общежитие» Татьяна Спицина.

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Обнародована программа всероссийского молодежного медиафорума в Пензе

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», I всероссийский молодежный медиафорум «MediaАкцент» состоится в Пензе с 5 по 7 сентября.

Мероприятие будет организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Пензенский государственный университет (ПГУ) выиграл грант в размере 3,2 млн. рублей на его проведение.

Программа форума предусматривает работу нескольких тематических площадок. Одна из них — «МедиаПовод» — также вошла в число проектов, поддержанных Росмолодежью. На ее подготовку Пензенскому государственному технологическому университету (ПензГТУ) выделено 1,4 млн. рублей.

Кроме того, в рамках медиафорума планируется наградить победителей конкурса журналистских работ «А мы из Пензы».

В состав оргкомитета мероприятия вошли 12 человек. В качестве сопредседателей его возглавили зампред областного правительства Олег Ягов и ректор Пензенского государственного университета Александр Гуляков.

По итогам медиафорума в Пензе 10 человек пройдут стажировку в федеральных СМИ.

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