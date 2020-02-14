EN
19:06:55 Пятница, 14 февраля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенский губернатор и замглавы ФАДН обсудили ситуацию в Чемодановке

11:16 | 14.02.2020 | Общество

Печать

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Ситуация в селе Чемодановка, где в июне 2019 года произошла массовая драка, в результате которой погиб человек, стала главной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаила Мишина, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 14 февраля.

Пензенский губернатор и замглавы ФАДН обсудили ситуацию в Чемодановке

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил глава региона, вопросы укрепления социальной стабильности в Чемодановке находятся на постоянном контроле органов власти.

«Это касается и правительства Пензенской области, и муниципального образования, и депутатов, относящихся к данному округу, и, конечно, правоохранительных структур. К работе с населением также привлечены представители общественных организаций», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что налажено взаимодействие с местными активистами.

По информации пресс-службы облправительства, Михаил Мишин в свою очередь отметил оперативность принятия дорожных карт по работе с населением и развитию территории, а также действенность предусмотренных мер.

Читайте также

Пензенский губернатор обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг Чемодановки

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. По официальным данным, пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. На следующий день один из мужчин скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

14 июня состоялся народный сход, на который приехали официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев и заместитель руководителя УМВД России по Пензенской области – начальник полиции Вадим Ковтун. Позднее местные жители перекрыли федеральную трассу М5 «Урал», которая проходит через населенный пункт.

15 июня уголовное дело о конфликте в Чемодановке было переквалифицировано на статью об убийстве. Оно передано в главное следственное управление СКР.

25 декабря в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев назвал конфликт в Чемодановке самым тяжелым событием 2019 года. Он сообщил, что после произошедшего на развитие села было направлено примерно 100 млн. рублей, причем «не потому, что там была острая необходимость», а «потому что так случилось».

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области в 2019 году рассмотрено около 1,3 тыс. дел о банкротстве Начата проверка по факту гибели женщины в результате пожара в Пензенской области
Арбитражный суд Пензенской области в 2019 году удовлетворил 84% исков В Пензе участниками акции «Влюбленный донор» стали 150 человек
В зоопарке Пензы для животных провели свадебную церемонию День открытых дверей пройдет в пензенской духовной семинарии
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама