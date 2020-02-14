Пензенский губернатор и замглавы ФАДН обсудили ситуацию в Чемодановке Общество

Пенза, 14 февраля 2020. PenzaNews. Ситуация в селе Чемодановка, где в июне 2019 года произошла массовая драка, в результате которой погиб человек, стала главной темой рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаила Мишина, состоявшейся в правительстве региона в пятницу, 14 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил глава региона, вопросы укрепления социальной стабильности в Чемодановке находятся на постоянном контроле органов власти.

«Это касается и правительства Пензенской области, и муниципального образования, и депутатов, относящихся к данному округу, и, конечно, правоохранительных структур. К работе с населением также привлечены представители общественных организаций», — сказал Иван Белозерцев.

Он добавил, что налажено взаимодействие с местными активистами.

По информации пресс-службы облправительства, Михаил Мишин в свою очередь отметил оперативность принятия дорожных карт по работе с населением и развитию территории, а также действенность предусмотренных мер.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. По официальным данным, пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы. На следующий день один из мужчин скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

14 июня состоялся народный сход, на который приехали официальные лица, в том числе губернатор Иван Белозерцев и заместитель руководителя УМВД России по Пензенской области – начальник полиции Вадим Ковтун. Позднее местные жители перекрыли федеральную трассу М5 «Урал», которая проходит через населенный пункт.

15 июня уголовное дело о конфликте в Чемодановке было переквалифицировано на статью об убийстве. Оно передано в главное следственное управление СКР.

25 декабря в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области, губернатор Иван Белозерцев назвал конфликт в Чемодановке самым тяжелым событием 2019 года. Он сообщил, что после произошедшего на развитие села было направлено примерно 100 млн. рублей, причем «не потому, что там была острая необходимость», а «потому что так случилось».