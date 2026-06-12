В Пензе утвержден порядок выплаты 10 тыс. рублей людям, чье жилье пострадало в результате воздушной атаки Общество

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Порядок оказания единовременной материальной помощи гражданам, чье жилое помещение пострадало при атаке беспилотных воздушных судов, ракетной атаке и их последствий на территории Пензы в связи с проведением специальной военной операции, утвержден постановлением мэрии №664 от 10 июня 2026 года, которое подписал глава города Олег Денисов.

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«Финансовое обеспечение затрат, связанных с выплатой единовременной материальной помощи, осуществляется за счет средств резервного фонда администрации города Пензы, предусмотренных в бюджете города Пензы на соответствующий финансовый год», — сказано в документе.

В нем добавляется, что оказание материальной помощи в размере 10 тыс. рублей будет осуществляться социальным управлением Пензы, при этом должны быть соблюдены определенные условия.

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Порядком предусмотрено, что выплата будет производиться на каждого жителя, зарегистрированного по месту постоянного жительства в пострадавшем жилом помещении на момент воздушной атаки; а также гражданам, являющимся собственниками пострадавшего от воздушной атаки жилого помещения.

В порядке указано, что для получения материальной помощи заявитель должен обратиться в социальное управление Пензы в срок не позднее 4 месяцев со дня причинения ущерба при воздушной атаке; среди бумаг, которые он должен представить, — документ, подтверждающий в установленном порядке признание гражданина потерпевшим по уголовному делу о теракте, или документ от следственных или правоохранительных органов, подтверждающий утрату или повреждение жилого помещения при воздушной атаке.